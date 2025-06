Eesti on fookusriigiks Tšehhi suurimal maailmamuusika esitlusfestivalil

Czech Music Crossroads on suurim Tšehhi esitlusfestival, mis toimub 11. korda Ostravas 19.–21. juunil 2025. Üritus toimub Pokladi Kultuurimajas ning osalema oodatakse 15 rahvusvahelist esinejat, kelle muusika kuulub maailmamuusika, jazz'i ja alternatiivmuusika maailma. Sel aastal on fookusriikideks Eesti ja Taiwan, kes on esindatud partnermaadena koos Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Poolaga. Eesti artistidest astuvad üles kolm bändi, kes on inspireeritud Eesti rahvamuusikast.

Lisaks esinemistele toimub Czech Music Crossroadsil mitmeid vestlusi ja paneele, mida juhivad muusikatööstuse professionaalid, võimaldades saada väärtuslikke teadmisi globaalsest muusikamaastikust, luua uusi kontakte. Fookusriikidena leiab konverentsiprogrammist paneeli Taiwani ja Eesti turututvustusest, kus osalevad Eesti poolt Tallinn Music Weeki konverentsi programmijuht Indrek Migur, Music Estonia turundus- ja kommunikatsioonijuht Britt Randma ja Eesti fookuse programmi kuraator Juliana Voloz.

"Mul on hea meel, et minu pikaaegne koostöö ja usaldus Czech Music Crossroads tiimiga on kandnud vilja ja toonud Eesti selleaastaseks festivali fookusriigiks. Minu ideeks oli esitleda Eesti maailmamuusika artiste, kes on ekspordivalmis, kuid kellel pole veel piisavalt palju rahvusvahelist nähtavust, lükates veelgi suuremat hoogu nende karjäärile," kommenteeris kuraator Juliana Voloz.