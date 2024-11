Folktroonikabänd Oopus avaldas lühialbumi "Hanemäng"

Lühialbumi lood on sündinud live-improvisatsioonidest. See on bändi tavapärane viis muusika loomiseks. Pooletunnise improvisatsiooni jooksul sündis mitu lugu, mille Oopus nüüd laividelt salvestusele pani.

"Täpselt nii toores ja nii tiivustatud, nagu täna ilmunud lühialbum, on ka bändiliikmete ühine hetkest inspireeritud muusika loome," kirjeldas bänd uut väljalaset.

Albumi nimilugu põhineb samanimelisel pärimuslikul laulumängul, mis on saanud öisele tantsuklubile väärilise kõla. Lugu "Blade" on aga inspireeritud vampiiride reivistseenist samanimelisest filmist.

EP "Hanemäng" kaanepildi autor on bändi muusik ja torupillimängija Mari Meentalo. "Püüdsin albumi kaanepildi kujundada nii, et see annaks edasi seda, mida neid lugusid kuulates-mängides ise tunnen: pikk-pikk sügisene lindude ränne linnutee taha (haned läinud, hallad maas); oopuslikud neoonvärvid, mis meie live'idel ikka esindatud on ja samas väga hästi virmalistega klapivad; ning kõigi lugude sisekaemuslik rännak lendavate lindude siluettide-varjude näol – igaüks eraldi ja samas koos," selgitas ta.