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Galerii: folgi esimesele päevale kogunes varasemast rohkem publikut

Muusika
Noorte ETNO
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Muusika

33. Viljandi pärimusmuusika festivali avapäevale saabus külastajaid juba varakult ning publikuga täitusid kontserdipaigad nii saalides kui ka vabas õhus.

Eelmisel aastal loendas festival avapäeval festivalialale saabujaid kokku 7000. "Sel aastal oli neljapäeval platsil kohal isegi rohkem passiostjaid kui eelmisel aastal. Oleme oma truule publikule väga tänulikud, et oleme saanud ja saame koos seda festivali edasi teha – juba üle kolmekümne aasta," ütles festivali pealik Ando Kiviberg.

Kõige menukamateks välikontsertideks kujunesid Gangar (Norra) ja Trifoor Teisel Kirsimäel ning Manhu (Hiina) Kaevumäel. Hilisöine Justamendi tantsuõhtu Laululaval oli samuti väga rahvarohke. Sisekontsertidest oli viimse piirini täitunud kontsertlavastus "Igaühel oma pill" Pärimusmuusika Aidas ning saalist välja jääjaid leidus Tõnis Mägi kontserdil Sakala Keskuses.

Reedeses festivalikavas on tulemas Eesti ETNO, mis tähistab oma rahvusvahelise laagri 30. toimumiskorda, lisaks Mari Kalkun ja Laima Jansone, Zetod ja paljud teised.

Viljandi pärimusmuusika festival toimub 23.–26. juulini Viljandi lossimägedes ning tasuta aladel vanalinnas.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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