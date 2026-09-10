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Fotod ja videod: meenutades Arvo Kruusementi

Film
Arvo Kruusement
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Film

Kolmapäeval suri 98 aasta vanuselt Arvo Kruusement. Meenutame legendaarset režissööri meeldejäävate hetkedega ERR-i arhiivist.

Arvo Kruusement sündis 1928. aastal Lääne-Virumaal. Tema käe alt on tulnud sellised legendaarsed filmid, nagu näiteks "Kevade", "Suvi" ja "Naine kütab sauna".

Film "Kevade" valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks. 2020. aastal tunnistas ka Kruusement ise, et "Kevade" on üks tema parimaid. "Temas on teatav ehedus ja selline puudutus võib-olla, kui niimoodi võtta. Mis inimest ja vaatajat puudutab natukene. Ma arvan küll, et see on vast see, mis oli, on ja jääb. Nii nagu raamatki," sõnas Kruusement toona.

ARVO KRUUSEMENT ERR-I EETRIS

Arvo ja Kristjan Kruusement 2021. aastal Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..."

Arvo Kruusement rääkis koos poeg Kristjaniga Sten Teppanile lugusid lapsepõlvest ja kooskasvamisest.

"Kruusement. Filmirežissöör" (2020)

Arvo Kruusemendi eluteele on sattunud väga värvikaid seiku ja erinevaid filmitöid. Kuidas sai alustavast näitlejast Eesti tunnustatud filmirežissöör, sellest kuuleme juba Arvo Kruusemendi suu läbi.

Režissöör Arvo Kruusement ja "Kevade" näitlejad Riina Hein ning Ain Lutsepp saates "OP+" 2019. aastal

"Iga asi sünnib oma ajas ja ma tegin seda selles ajas, mis siis oli, praegu sünniks hoopis teine film," rääkis Kruusement ja ütles, et kuigi "Kevadet" on saatnud siis edu, siis oli toona filmile ka palju vastuseisu.

Arvo Kruusements 2018. aastal Vikerraadios

Arvo Kruusement rääkis vahetult enne 90. sünnipäeva "Vikerhommikus" nii "Kevadest", uutest filmidest kui ka sellest, kuidas tal on kahju, et ta ei saanud teha filmi "Tõe ja õiguse" teisest osast.

"Kultuuri kodu. Arvo Kruusement" (2025)

"Film oli Kruusemendi armastus juba lapsest peale. Kinno oli pileteid raske saada, aga Arvo tõi kodust kümme kanamuna, sokutas need kassaluugist sisse ja võis seejärel terve nädala filme vaadata," tutvustati režissööri lühiklippide sarjas.

Toimetaja: Karmen Rebane

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