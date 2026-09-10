Galerii: Niguliste kirikus harjutati museaalide evakueerimist

7.-10. septembrini toimuva õppuse stsenaarium lähtub olukorrast, kus Eesti peab tulema toime vaenuliku riigi mittesõjaliste rünnakutega, ning koos kultuuriministeeriumi ja partneritega testitakse nii selles olukorras tegutsemist kui ka juhtimisvõimekust.

"Eesti Kunstimuuseumi töötajad oskavad ja teavad, kuidas riigi kõige väärtuslikumate museaalidega ringi käia. Meie jaoks on põnev väljakutse seda kõike stressiolukorras ja päriselt harjutada," ütles Eesti Kunstimuuseumi peavarahoidja Kersti Kuldna-Türkson.

Õppuse esimesel kolmel päeval toimusid evakuatsiooni ettevalmistustööd Eesti Kunstimuuseumi Kumu ja Niguliste filiaalides ning neljandal päeval harjutati läbi esemete päris evakuatsiooni.

Ühtegi museaali tegelikult ei liigutata, vaid transporditakse museaalide tegelikule raskusele ja suurusele vastavaid, õppuse käigus kastidesse pakitud mulaaže ja liivakotte.

"Muutlikud olud ja kriisideks valmisoleku vajadus on reaalsus. Kultuuriväärtusedki ei ole traagiliste sündmuste eest kaitstud, aga väärtuste hävimisega kaasnevad kahjud võivad olla korvamatud. Seetõttu on ennetustegevused võtmetähtsusega. Käesolev õppus on esmakordne kogemus kõigile osapooltele," sõnas õppuse peakorraldaja, muinsuskaitseameti kriisivalmiduse juht Kadri Tael.

Ars Longa on osa laia riigikaitse suurõppusest ILVES 2026, milles harjutab kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. ILVES-t korraldab riigikantselei koostöös siseministeeriumi ja teiste partnerasutustega.