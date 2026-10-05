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Dokfilm Magnus Kirdist tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 1500 vaataja

Film
"Magnus Kirt: Tagasitulek" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Möödunud nädalal esilinastunud ja kuus aastat töös olnud Steiv Silma dokumentaalfilm "Magnus Kirt: Tagasitulek" kogus esimeste linastuspäevadega 1523 külastust.

Selle tulemusega paigutab Silma dokumentaalfilm ennast selle nädala edetabelis seitsmendale kohale.

Tabeli teises otsas ehk esikohal istub Colleen Hooveri samanimelise romaani põhjal valminud romantiline triller "Verity", kus astuvad peaosades üles Anne Hathaway, Dakota Johnson ja Josh Hartnett.

"Verity" on neljas ekraniseering, mis on on 46-aastase Texase kirjaniku raamatutest tehtud ning teine 2026. aastal.

Kirt ja Hooveri romantiline triller ongi ainukesed uustulnukad. Teist kohta hoiab Ove Mustingu "Seatapp", mis on kahe nädalaga kogunud 18 705 külastust. Kodumaise filmi järel tuleb kolmandal kohal "Metsik süda", mille peaosas Brad Pitt.

Neljandat nädalat püsib tabelis "Morten", mis on selle ajaga meelitanud kinodesse 33 044 filmisõpra.

Esimese seitsme hulka ei pääsenud "Babeli", "Birdmani" ja "The Revenanti" lavastaja, nelja Oscariga pärjatud Alejandro G. Iñárritu uus film "Digger", mille peaosas on Tom Cruise. Koos turundusega enam kui 250 miljonit dollarit maksma läinud film korjas avanädalavahetusel ka Põhja-Ameerika kinokassadest kaheksa miljonit dollarit, mis ei ole ekspertide sõnul vanusepiiranguga musta komöödia kohta sugugi halb tulemus, kuid eelarvet siiski ei õigusta. Ülemaailmselt jäi film pidama 20 miljoni dollari juurde.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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