Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli "Lammas Shaun ja farmielukas"

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli kogupere-animakomöödia "Lammas Shaun ja farmielukas".

Esimest nädalat kinolevis olnud "Lammas Shaun ja farmielukas" kogus avapäevadel 4910 vaatamist.

Uutest filmidest jõudis kinotabelisse ka õudusfilm "Teine emme", mida käis vaatamas 2840 inimest.

Tabeli teiselt kohalt leiab Colleen Hooveri menukal psühholoogilisel põnevikul põhineva filmi "Petlik tõde". Film, mille peaosades astuvad üles Anne Hathaway, Dakota Johnson ja Josh Hartnett, tõi nädalavahetusel kinno 3706 inimest. Kahe nädalaga on linateos kogunud 13 467 külastajat.

Eesti filme on seitsme filmi seas kaks. Ove Mustingu "Seatapu" leiab kolmandat kohalt. Läinud päevadel tõi kodumaine must komöödia suure ekraani ette 2887 filmisõpra. Kolme nädalaga on film kogunud 25 340 külastust.

Tabeli viimaselt kohalt leiab Ivan Pavljutškovi noortefilmi "Morten", mis on viie nädalaga meelitanud kinno 37 339 inimest.

Viiendalt kohalt leiab seiklusfilmi "Metsik süda", mille peaosas Brad Pitt. Film on kolme nädalaga kogunud 11 334 külastust.

Kuuendal kohal on märul "Resident Evil", mida on nelja nädala jooksul vaatamas käinud 20 683 inimest.