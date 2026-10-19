"Musta pori näkku" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 vaatamist

Mihkel Raua samanimelisel raamatul põhinev film tõi avanädalavahetusel kinodesse 9651 inimest.

"Musta pori näkku" ei ole ainus kodumaine film, mis nädalavahetuse seitsme vaadatuma linateose sekka jõudis. Tabeli neljandal kohal on Ove Mustingu komöödia "Seatapp", mida käis vaatamas 1530 inimest. Nelja nädalaga on film kogunud 30 144 vaatamist.

Uutest filmidest jõudsid tabelisse ka tõlgenus Jane Austeni teosest "Mõistus ja tunded", mis kogus 1236 külastust, ja ellujäämispõnevik "Vaalasügavikus", mida käis vaatamas 1075 filmihuvilist.

Läinud nädalavahetuse populaarsuselt teine film oli animatsioon "Lammas Shaun ja farmielukas", mis meelitas ekraani ette 3528 vaatajat. Kahe nädalaga on film kogunud pisut üle 10 000 külastuse.

Lisaks jõudsid tabelisse Colleen Hooveri menukal psühholoogilisel põnevikul põhinev "Petlik tõde", mis on kolme nädalaga kogunud üle 17 700 vaatamise, ja õudusfilm "Teine emme", mida on kahe nädala jooksul käidud vaatamas 5670 korda.