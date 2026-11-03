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"Musta pori näkku" on kogunud kolme nädalaga kinodes üle 25 000 külastuse

Film
Jaak Kilmi mängufilmi
Jaak Kilmi mängufilmi "Musta pori näkku" võtted Autor/allikas: Maria Kilk/Leena Kilmi/Maris Kilmi
Film

Jaak Kilmi mängufilm "Musta pori näkku" on Eesti kinolevis kogunud kolme levinädalaga 25 837 külastust.

Kinotabeli viimaselt kohalt leiab ka kuuendal nädalat kinolevis jooksva Ove Mustingu filmi "Seatapp" – uue pealkirjaga "Sealausuja" –, mis on kogunud 35 546 külastust.

Uute tulijatena jõudsid tabelisse Olivia Wilde'i romantiline komöödia "Kutse", mis tõusis avanädalal kohe ka kinotabeli tippu, kogudes 2 822 külastust. Samuti leiab tabelist animatsiooni "Aarderändurid" 1 366 külastusega.

Kinolevi 30.10-01.11 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

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