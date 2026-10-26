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"Musta pori näkku" oli teist nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

Film
"Musta pori näkku" Autor/allikas: Maria Kilk/Leena Kilmi/Maris Kilmi
Film

Möödunud nädalavahetuse kinolevi edetabeli esikohal on teist nädalat Jaak Kilmi mängufilm "Musta pori näkku". Film on kahe nädalaga toonud kinodesse veidi üle 19 000 vaataja.

Kodumaise filmi järel tulevad kaks uustulijat. Teisele kohale paigutus Dreamworksi uus animatsioon "Unustatud saar", mida käis avanädalavahetusel vaatamas 2899 vaatajat. "Unustatud saar" leiab aset 1990. aastate Filipiinidel ja jutustab loo kahest sõbrast, kes jäävad lõksu maagilisse Nakali maailma.

Kolmandalt kohalt leiame DC universumisse paigutuva kehaõuduka "Clayface". Mafioosnikute poolt moonutatud välimusega Matt Hagen pöördub teadlase poole, kes muudab Hageni endise välimuse taastamise nimel tema keha saviks. Kättemaksu jahtides hakkab Hagen kaotama aru, sest ei tunne ennast enam ära.

Kolmanda uue tulija leiame seitsmendalt kohalt: Saksa režissööri Verena Felsi animatsioon "Väike koletis Mia".

Viiendat nädalat püsib edetabelis Ove Mustingu mängufilm "Seatapp", mis on selle ajaga kogunud üle 33 000 külastuse.

Küll aga on kahju, et me ei näe enda kinolevitabelis A24 toodetud Nathan Fielderi ja Lance Oppenheimi dokumentaalfilmi "You Can See Everything", millest kogu popkultuurimeedia terve nädala rääkis. Meie siin provintsis saime lihtsalt ette kujutada, kuidas asi on. USA-s sai kolmetunnine dokk oma teisel linastusnädalal peaaegu sabast kinni sealse levitabeli esikohale maandunud DC "Clayface'il".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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