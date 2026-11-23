Kirjanik ja lavastaja Sveta Grigorjeva rääkis intervjuus saatele "OP", et uue lavastuse "Masc" valmimise käigus mõistis ta, et raske ei ole ainult naistel, vaid omamoodi on raske ka meestel.

Novembri esimeses pooles esietendus Grigorjeva uus lavastus "Masc", mis võtab luubi alla mehelikkuse tänapäeva maailmas. Autori ja lavastaja sõnul muutus ta lavastusprotsessi käigus meeste suhtes tolerantsemaks. "See on juba hea," naeris ta.

"See algaski mõttest, et ma ei saa meestest päris hästi aru. Mis teeb inimene, kui ta ei saa asjadest aru? Hakkab asja uurima. Ja miks mitte teha sellest juba lavastus. Eelmisel suvel kutsusin endaga vestlema umbes 15 meest ja küsisin nende käest, kes on nende arvates mees? Mis on maskuliinsus? Mis on tänapäeva probleemid? Kas teile ka tundub, et meeste ja naiste vahele on kraav tekkinud? Millest see johtub?" rääkis Grigorjeva lavastuse algpunktist.

Ta tõdes, et on nüüd sel teemal targem. "Empaatia tekkis sellest, et ma sain aru, et ei ole ainult naistel raske. Meestel on ka raske, aga nende raskused on natukene teist laadi. Ma nüüd "tean" neid raskusi," muigas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Mind mõjutas väga Rein Taagepera tekst, kelleni ma jõudsin tänu Aare Pilvele, kes soovitas mul selle lavastuse raames lugeda artiklit "Julgus olla nõrk" aastast 2005. See on artikkel, kus Taagepera paneb Eesti meestele diagnoosi. Ta ütleb, et Eesti mees ei julge olla nõrk, uputab oma mured viina sisse, käitub riskialtimalt ja ei pea seda nõrkuseks, isegi tapab ennast ära ja ei pea seda nõrkuseks," selgitas Grigorjeva.

Samas ei saa Taagepera järgi Eesti mees öelda oma lähedasele, et tal on raske. "Oleme vahepeal ühiskonnana ka veidi edasi arenenud. Eeldame, et mehed on emotsionaalselt avatumad. Ei ole ainult kaljud ja kaitsjad, vaid inimesed, kes on haavatavad. Mul on tunne, et sinna on tekkinud pingeväli. Maskuliinsus ei ole küll kriisis, aga mehed pendeldavad seal vahel. Ühelt poolt me ikka eeldame neilt, et nad on perekonnakaitsjad ja -kaljud. Samal ajal eeldame, et nad on avatud ja emotsionaalselt intelligentsed, suudavad koherentselt emotsioone kommunikeerida."

Selle tulemusel ei pruugi mehed Grigorjeva sõnul aru saada, mida neilt oodatakse. "Mehed on segaduses ja see, et ma olen aru saanud, et nad on natukene segaduses, on hea. Lavastust tulevad vaatama ka naised või mittebinaarsed inimesed ja näevad, et mehel on päris keeruline hakata oma tunnetest rääkima," märkis Grigorjeva ning lisas, et kui võtta eestlaste tüviteksti peategelane Vargamäe Andres, siis kumab sealt vastu sarnane keerukus.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Vargamäe Andres hoiab oma tundeid sissepoole ja loeb piiblit. Oleks ta pidanud ühel hetkel piibli kinni panema, ära panema, Krõõda üles otsima ja ütlema talle: "Musi, mul on kehvasti. Ma ei tea enam, miks ma olen, miks me oleme, miks elu on nii raske. Vahepeal ma ei tahagi hommikuti üles ärgata.""

Lavastusmeeskond küsis endalt, milline võiks olla kaasaegne mees ja kes võiksid olla talle eeskujud. "Andrew Tate'ist ja toksilisest maskuliinsusest teame juba tänaseks nii palju. Mind ennast on see teema ära väsitanud. Me teame, mis on toksiline maskuliinsus, aga mis see positiivne maskuliinsus võiks olla? Et noor mees või poiss näeb maskuliinsust, mis näiteks juurdub armastusest või tähendab empaatiat ja hoolt," sõnas Grigorjeva ning lisas, et need mehed on olemas.

Grigorjeva usub, et lavastusest saab teada, milline oleks maskuliinsus, mis võimestaks meest ennast ja mõjuks hästi ümbritsevale. "Esimene pool võib natukene närvi ajada, aga teises pooles lahendame selle olukorra ära. Mulle tundub, et tõsiselt on keeruline meestest rääkida, sest tööriistu ei ole. Me ei oska laval näha meest, kes siiralt räägib, et tal on halb. Tahame kõike naljaks pöörata, sest siis tuleme sellega toime," möönis Grigorjeva.