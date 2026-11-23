"Ajasööjad" koosneb Henri Veermäe nukuanimatsioonist "Uka-uka", Maria Reinupi lühimängufilmist "Arütmia", Indrek Spungini lühimängufilmist "Surm on raskem kui murtud süda" ning Mari Kivi nukufilmist "Ajasööja". Kõik neli filmi on pälvinud tähelepanu nii Eestis kui ka rahvusvahelistel festivalidel ning toonud kaasa mitmeid auhindu ja tunnustusi.

Henri Veermäe debüütanimafilm "Uka-uka" võitis Annecy rahvusvahelisel animafilmifestivalil Arte Euroopa lühifilmi auhinna, Oscari-kvalifikatsiooniga Fantoche animafilmifestivali peaauhinna Best Film Award ning Ottawa rahvusvahelisel animafilmifestivalil parima stsenaariumi auhinna. Riia rahvusvahelisel filmifestivalil valiti "Uka-uka" ka Euroopa filmiauhindade 2028. aasta lühifilmikategooria kandidaatide hulka.

Maria Reinupi "Arütmia" esilinastus Põhjamaade filmipäevadel Lübeckis, pälvis PÖFFi rahvuslikus võistlusprogrammis žürii äramärkimise, reisis Euroopas ringi ning võitis EFTA-l 2026. aasta parima lühifilmi auhinna.

"Arütmia" Autor/allikas: Kaader filmist

Indrek Spungini "Surm on raskem kui murtud süda" on linastunud PÖFFi rahvuslikus võistlusprogrammis ning pälvis Hollywood Shortsfestil äramainimise.

Mari Kivi nukufilm "Ajasööja" oli nomineeritud EFTA 2026. aasta parima animafilmi kategoorias ning on linastunud festivalidel üle maailma, sealhulgas Oscari-kvalifikatsiooniga festivalidel. Rahvusvahelistest tunnustustest on film pälvinud muu hulgas parima materjalitöö auhinna Best Material Craft Award Veneetsia nukuanimatsioonifestivalil Stop e-Motion Days ning žürii äramärkimise Ateena rahvusvahelisel animafilmifestivalil Athens AnimFest.

"Kuigi filmid on sündinud eraldiseisvalt ja erinevate autorite käe all, valiti need kassetti teadlikult, et luua terviklik kinokogemus. Omanäolised lood hakkavad koos üksteisega dialoogi astuma ning kõigis neis püütakse ühel või teisel moel kinni hoida sellest, mida aeg vaikselt endaga kaasa viib: lapsepõlvest, lähedastest, kodust, mälestustest või iseendast," selgitas lühifilmikasseti üks režissööridest Maria Reinup.