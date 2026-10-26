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Eesti filmid võidutsesid nädalavahetusel rahvusvahelistel filmifestivalidel

Film
"Kiievi tort" Autor/allikas: Eesti Joonisfilm
Film

Eesti filmitegijad pälvisid möödunud nädalavahetusel auhindu nii Riia rahvusvahelisel filmifestivalil kui ka Norras Fredrikstadi animafestivalil. Henri Veermäe "Uka-uka" sai tunnustuse mõlemal festivalil ning Eesti Joonisfilmi ja Ukraina režissööri koostöös valminud "Kiievi tort" võitis Norra festivali peaauhinna.

Riia rahvusvahelisel filmifestivalil (Riga IFF) pälvis Henri Veermäe animatsioon "Uka-uka" tunnustuse Short Film Candidate for the European Film Award, millega film valiti Euroopa Filmiakadeemia 2028. aasta lühifilmiauhinna kandidaatide hulka. Tegemist on olulise tunnustusega, mis annab filmile võimaluse jõuda Euroopa filmiauhindade nominatsioonide hulka.

"Mo Papa" Autor/allikas: Kaader filmist

Riia filmifestivali täispika filmi võistlusprogrammi eripreemia pälvis Eeva Mägi mängufilm "Mo Papa". Festivali žürii tõstis esile näitlejate oskuste lasta tegelaskujudel loomulikult areneda, paljastades hapraid sidemeid inimeste vahel.

"Koos toovad nad soojust, pinget ja emotsionaalset ausust sügavalt inimlikku vajadust olla nähtud, aktsepteeritud ja armastatud," märkis žürii.

Lisaks tõi lõunanaabrite juures auhinna koju Jaan Sinka, kelle lühifilm "Anti Kristo" võitis testlinastuse auhinna.

"Anti Kristo" Autor/allikas: Kaader filmist/RIFF

Samal ajal Norras Fredikstadis toimunud Põhjamaade suurimal animafestivalil võitis grand prix' Eesti Joonisfilmi ja Ukraina režissööri Mõkõta Lõskovi koostöös valminud lühianimatsioon "Kiievi tort".

Žürii sõnul haaras film vaataja endasse juba esimestest sekunditest, viies ta ühes korterelamus vaevu toime tuleva ukraina perekonna argipäeva. Mida enam tegelaste kohta teada saab, seda selgemalt tuleb esile päris maailm: perekond on Venemaa rünnakute märklaud ning tragöödia tabab nii nende linna, maja kui ka perekonda ennast. Žürii tõi esile filmi piiritu loovuse ning tugeva sõnumi sõja traagilistest tagajärgedest.

"Kiievi tort" on valminud Joonisfilmi algatusel toetusprojektina Ukrainale. Film valmis eranditult veebiüleses suhtluses Dnipros elava režissööri Mõkõta Lõskoviga ning teostati Eestis.

"Uka-uka" Autor/allikas: Kaader filmist

Lisaks pälvis Veermäe "Uka-uka" ka Norras kaks auhinda: film tunnistati parimaks Põhjamaade ja Balti lühianimafilmiks ning lisaks anti sellele rahvusvahelise filmikriitikute ühenduse auhind.

Toimetaja: Karmen Rebane

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