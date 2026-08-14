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Eesti lühifilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis Hollywoodi lühifilmide festivalil tunnustuse

Film
"Surm on raskem kui murtud süda" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Indrek Spungini lühimängufilm "Surm on raskem kui murtud süda" pälvis mainekal Hollywood Shortsfest filmifestivalil auhinnalise tunnustuse "Honorable Mention". Sellega valiti film festivali ametlikku virtuaalprogrammi.

Hollywood Shortsfest on kuus aastat tegutsenud rahvusvaheline filmifestival, mille eesmärk on toetada sõltumatuid filmitegijaid ja viia nende looming globaalse publikuni. Festivali žürii koosneb rahvusvahelistest filmitööstuse professionaalidest, kes hindavad projektide puhul originaalsust, režii- ja stsenaristitööd ning produktsioonilist väärtust.

"See on lihtsalt nii äge, et Eesti lühifilm on leidnud märkamist ja tunnustust Hollywoodi südames toimuval festivalil," ütles filmi produtsent Anu Veermäe-Kaldra. "Honorable Mention ja valituks osutumine ametlikku programmi on oluline tunnustus nii meeskonnale kui ka suurepärastele Eesti näitlejatele ja loomingulisele tiimile ning kinnitus, et meie lood kõnetavad programmijuhte ka teisel pool maakera."

Festivali virtuaalne linastusprogramm toimub 22. kuni 25. oktoobrini 2026. Virtuaalprogrammis osalevate filmide hulgast valib žürii välja ühe teose, mis pälvib "HSF Best of Virtual Competition Award" auhinna ning sellega kaasneb linastusõigus festivali järgmisel live-üritusel Hollywoodis.

Filmis tegid kaasa Rednar Annus, Ingmar Jõela, Liina Vahtrik, Margus Prangel, Kärk Kokkota, Jarmo Reha ja Karl Laumets. Filmi pildikeele lõi operaator-lavastaja Sten-Johan Likk, kunstnik oli Allan Appelberg, kostüümikunstnik Piret Neihaus-Spungin ning grimmikunstnik Arlin Ratiste. "Surm on raskem kui murtud süda" esilinastus möödunud aastal Pimedate Ööde filmifestivalil.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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