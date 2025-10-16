PÖFF Shortsi rahvuslikust võistlusprogrammist leiab 11 maailmaesilinastust

Kokku võistlevad 28 lühikest dokumentaal-, mängu- ja animafilmi, mis valiti välja 98 saadetud teose seast.

"PÖFF Shorts rahvuslik võistlusprogramm on endiselt üks meie oodatumaid programme. Enam see ei üllata, arvestades kui elav ja loominguline on Eesti lühifilmide maastik," sõnas PÖFF Shortsi juht Mari Liis Keevallik.

Esmakordselt jõuavad ekraanile Manfred Vainokivi "10 000 sammu suitsunurka", Kateryna Hantseva "Kas ma olen piisavalt ukrainlane?", Robert Raska Ly "Mikrofon peas", Sasha Shprotseri "Piir", Indrek Spungini "Surm on raskem kui murtud süda", Joonas Linnu "Ära vaata eemale", Anna Veismani "Metsasilmad", Jaakko Tervoneni "Friction!", Loviisa Milla Jännese "Maapähklid", Jasmin Kulagina "Plaanid homseks", Elisabeth Kuzovniku "Stiina" ning Gergana Dyankova "Soovunelm".

Rahvusliku võistlusprogrammi filme hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu kuuluvad festivaliprogrammeerijad Jana Riemann (Saksamaa) ja Holger Lang (Austria) ning koomik Ann Vaida (Eesti).

Lisaks rahvusvahelise žürii poolt välja antud parima lühifilmi preemiale, millega kaasneb nominatsiooniõigus lühifilmi Oscarile, valib osalevate filmi hulgast filmilevi eriauhinna Radiator IP Sales.

PÖFF Shorts leiab aset 11.-19. novembrini Tallinna ja Tartu kinodes.