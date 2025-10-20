PÖFF-i Katalaani fookusprogrammis linastub üle 30 filmi

"Nad tolmuks saavad" räägib loo ravimatut haigust põdevast naisest, kes otsustab lõpetada oma elu eutanaasiaga ja tema elukaaslane, kes ei suuda leppida eesootava kaotusvaluga, ühineb temaga. Sellest saab alguse tavatult humoorikas armastuse ja eneseotsingu teekond, mida saadavad üllatavad muusika- ja tantsunumbrid.

Filmile on kirjutanud muusika ka avatseremoonial esinev katalaani artist Maria Arnal, kes võitis selle eest Katalaani filmiakadeemia Gaudí auhinna. Peaosas üks Hispaania tuntumaid näitlejaid Ángela Molina, kes on mänginud ka Luis Buñueli ja Pedro Almodóvari filmides.

Katalaani fookusprogrammis linastub aga kokku 31 filmi, mille hulgas on nii klassikad kui ka kõige uuemaid linateoseid. Tegu on ka ühe kõigi aegade mahukama Kataloonia programmiga, mida on maailma filmifestivalidel näidatud.

Katalaani filmi esitlusagentuuri Catalan Films koordinaatori Joan Ruizi sõnul on Kataloonia filmitööstuses praegu väga produktiivne ja põnev aeg, kui aastas valmib üle saja pika filmi, millest suur osa leiab tee ka rahvusvahelisele areenile, ainuüksi festivalikutseid saabus mullu ligemale 1400. "PÖFFi kummardus on meile suur au – sellega tunnustatakse kogu meie filmikogukonda, kelle tugev ja eristuv hääl kõlab üle terve maailma tänu oma kunstilisele ambitsioonile, kaastootmistraditsioonide tugevusele ja sügavatele kultuurilistele juurtele," ütles ta.

Koguni kolme filmi saab Tallinnas näha esimest korda maailmas: Júlia de Paz Solvase film "Hea tütreke" osaleb põhivõistlusprogrammis, Lluís Miñarro "Hädaväljapääs" "Põhjusega mässajate" võistlusprogrammis ja Amanda Sans Pantlingi "Rastajurist Diane Jobson" Doc@PÖFFi rahvusvahelises võistlusprogrammis. Just Filmi võistlusprogrammi kuuluvad lastefilmid "Barrakuuda varandus" ja "Leo ja Lou" linastuvad esimest korda väljaspool Hispaaniat.

Oliver Laxe "Sirât" võitis tänavusel Cannes´i festivalil žürii auhinna ja esindab Hispaaniat mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias. Carla Simóni "Palverännaku" esilinastus toimus samuti Cannes´i festivali põhivõistlusprogrammis. Mõlemad kuuluvad ka Euroopa filmiakadeemia aasta parimate filmide eelvalikusse.

Kataloonia kaastootmisel valminud Lav Diaze ajalooline draama "Magalhães" esindab mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias Filipiine. Isabel Coixeti romantiline draama "Kolm hüvastijättu" jõudis esimest korda ekraanile Toronto festivalil. Irene Iborra Rizo nukufilm "Olivia ja nähtamatu maavärin" esilinastus Annecy festivalil ja kuulub ka Euroopa filmiakadeemia aasta parimate animafilmide eelvalikusse.

Esinduslik on ka kaheksast filmist koosnev retrospektiiv, mis on pühendatud Kataloonia filmiajaloo märgilistele teostele alates Francisco Rovira Beleta Oscarile kandideerinud "Tarantode loost", mida peetakse üheks kõigi aegade parimaks flamenkofilmiks, Agustí Villaronga toorest ja vastuolulisest õudusfilmist "Klaasist puuris" kuni sealse filmiajaloo ühe suurima rebelli Pere Portabella eksperimentaalfilmini "Umbracle". Kõik retrospektiivkavasse kuuluvad filmid on restaureeritud.

Kataloonia fookuse uued filmid:

"Nad tolmuks saavad", rež Carlos Marqués-Marcet

"Hea tütreke", Júlia de Paz Solvas

"Hädaväljapääs", rež Lluís Miñarro

"Näost näkku", rež Javier Marco

"Kure lend", rež-d Soumaya Hidalgo Djahdou ja Berta Vicente Salas

"Piir", rež Judith Colell

"Sirât", rež Oliver Laxe

"Palverännak", rež Carla Simón

"Tundmatu jõgi", rež Jaume Claret Muxart

"Võõras", rež Lucía Aleñar Iglesias

"Eile õhtul vallutasin Teeba linna", rež Gabriel Azorín

"Magalhães", rež Lav Diaz

"Kolm hüvastijättu", rež Isabel Coixet

"Nomaadi vari", rež Eimi Imanishi

"Karjäärijärve neitsi", rež Laura Casabé

"Rastajurist Diane Jobson", rež Amanda Sans Pantling

Just Filmi laste- ja noortefilmid:

"Barrakuuda varandus", rež Adrià Garcia

"Beef", rež Ingride Santos

"Leo ja Lou", rež Carlos Solano

"Olivia ja nähtamatu maavärin", rež Irene Iborra Rizo

PÖFF Shortsi lühifilmid:

"Lained", rež Juanjo Giménez

"Pantelleria", rež Jan Cornet

"Gilbert", rež-d Arturo Lacal, Alex Salu ja Jordi Jiménez

Filmiklassika: