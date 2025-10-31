PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

Nädala pärast algav Pimedate Ööde Filmifestival avalikustas kogu kava ja täiendas võistlusprogramme. Tänavuse festivali fookus on pühendatud Kataloonia filmikunstile ja eraldi on kava ka Austria filmist. Eraldi programmid on pühendatud Austria režissöör Jessica Hausnerile ja Leedu näitlejale Juozas Budraitisele.

Festivali põhiprogrammis on seitse võistluskava, eraldi on võistluseid veel Just Filmi ja lühifilmide programmis. Esimest korda on sel aastal võistluses Balti riikides valminud dokumentaalfilmid. Festivali peakorraldaja Tiina Loki sõnul on see seotud PÖFF-i regionaalse positsiooniga A-klassi filmifestivalina.

"Balti dokk on praegu niivõrd huvitavas arengufaasis, ja see on see platvorm, kust kõige rohkem tullakse otsima Baltit ja vaadatakse, mis tase on. See oli põhjus, miks me tegime eraldi võistlusprogrammi, sest muidu me ei saaks nii massiivselt Balti dokki tutvustada," ütles PÖFF-i peakorraldaja Tiina Lokk.