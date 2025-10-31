X!

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

Film
Foto: Kaader filmist
Film

Nädala pärast algav Pimedate Ööde Filmifestival avalikustas kogu kava ja täiendas võistlusprogramme. Tänavuse festivali fookus on pühendatud Kataloonia filmikunstile ja eraldi on kava ka Austria filmist. Eraldi programmid on pühendatud Austria režissöör Jessica Hausnerile ja Leedu näitlejale Juozas Budraitisele.

Festivali põhiprogrammis on seitse võistluskava, eraldi on võistluseid veel Just Filmi ja lühifilmide programmis. Esimest korda on sel aastal võistluses Balti riikides valminud dokumentaalfilmid. Festivali peakorraldaja Tiina Loki sõnul on see seotud PÖFF-i regionaalse positsiooniga A-klassi filmifestivalina.

"Balti dokk on praegu niivõrd huvitavas arengufaasis, ja see on see platvorm, kust kõige rohkem tullakse otsima Baltit ja vaadatakse, mis tase on. See oli põhjus, miks me tegime eraldi võistlusprogrammi, sest muidu me ei saaks nii massiivselt Balti dokki tutvustada," ütles PÖFF-i peakorraldaja Tiina Lokk.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

17:05

Urmas Viik: teen praegu töid süüdimatult ja väiksema enesekriitilise meelega kui varem

16:08

Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Räägi minuga" Jupiteris

16:03

Sinijärve raamatusoovitused: meie laste jaoks on Riismaa "Väsinud valguse teooria" ilmselt ajalooraamat

14:19

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo