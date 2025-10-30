PÖFF-il esitleb oma lavastajadebüüti šoti näitleja James McAvoy

Tõsielul põhinev "California skeemitamine" on inspireeritud Šoti räpiduo Silibil N' Brains loost. Kui nad oma aktsendi tõttu Londoni muusikatööstuses välja naerdakse, põrutavad nad Los Angelesse ja kehastuvad kohalikeks räppariteks – ja järsku avanevad kõik uksed.

Lavastaja esitleb filmi PÖFF-il 8. novembril Apollo Kino Plazas.

McAvoy on mänginud rohkem kui 60 filmis ja telesarjas ning on kehastanud nii romantilisi kangelasi kui ka psühhopaate. Tema filmograafiast leiab nii "X-mehed", "Narnia lood: lõvi, nõid ja riidekapp" ja "Plahvatuslik blond", aga ka M. Night Shyamalani põnevikud "Lõhestunud" ja "Klaas".

McAvoy on korduvalt olnud nomineeritud Euroopa ja Briti filmiakadeemia auhindadele ning ta on pälvinud ka Kuldgloobuse nominatsiooni. Tunnustust on ta võitnud ka oma arvukate teatrirollide eest – Macbethist Cyrano de Bergeracini.

James McAvoyd saab näha mängimas ka teises PÖFF-il ekraanile jõudvas linateoses, Jamie Adamsi filmis "Lase päike särama", mis jõuab esimest korda maailmas ekraanile programmis "Põhjusega mässajad".

Pimedate Ööde filmifestival toimub 7.–23. novembrini.