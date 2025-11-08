X!

Galerii: Tallinna jõudis šoti näitleja James McAvoy

8. novembri õhtul toimub Pimedate Ööde filmifestivalil šoti näitleja James McAvoy lavastajadebüüdi "California skeemitamine" linastus, päeval andis ta ka pressikonverentsi, kus avas oma värske filmi tagamaid.

James McAvoy esimene film režissöörina räägib loo šoti räpiduost Silibil N' Brains, kes teesklesid selleks, et plaadifirma neid tõsiselt võtaks, kolm aastat ameeriklasi. Lõpuks jõudis nad tänu sellele isegi tuurile koos Eminemiga. "California skeemitamine" esilinastus Toronto filmifestivalil, Tallinnas linastub film veel ka 15. novembril.

McAvoy alustas näitlejana tegevust juba 1990. aastatel, aga kuni 2000. aastate alguseni mängis põhiliselt televisioonis, muuhulgas astus ta üles sarjades "Shameless" ja "Frank Herbert's Children of Dune". Esimesed suuremad rolli tegi ta filmis "Narnia lood: lõvi, nõid ja riidekapp" (2005), aasta hiljem pälvis ta osatäitmise eest filmis "Šotimaa viimane kuningas" juba ka BAFTA nominatsiooni. 2007. aastal astus ta üles filmis "Lepitus", mis tõi talle nii Euroopa filmiauhindade kui ka Kuldgloobuse nominatsiooni.

2011. aastal liitus ta aga "X-meeste" filmisarjaga, astudes kolmes filmis üles noore Charles Xavierina. Karjääri jooksul on ta aga teinud koostööd režissööridega nagu M. Night Shyamalan, David Leitch, Judd Apatow, Danny Boyle jt.

