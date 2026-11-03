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Kultuurkapital kuulutas välja arhitektuuri aastapreemiate nominendid

Arhitektuur
Kurro loodusspaa
Kurro loodusspaa Autor/allikas: Joel Kopli
Arhitektuur

Žürii valis kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiatele 46 kandidaadi hulgast välja 11 nominenti. Preemiakandidaadiks sai esitada objekte, mis valmisid möödunud aasta augustist tänavu augustini, samuti pikemaaegseid tegevusi ja silmapaistnud isikuid.

Žüriisse kuulusid arhitektid Marika Lõoke, Siiri Vallner ja Arvi Anderson, sisearhitekt Maarja Valk-Falk, disainer Ruth-Helene Melioranski ning arhitektuuriajaloolased Andres Kurg ja Carl-Dag Lige.

Žürii esimehe Marika Lõokese sõnul võib aastat erialase kvaliteedi osas nimetada vaoshoituks, ent asjalikuks. "Taaskord tuli tõdeda, et head tulemust on võimalik siiski saavutada vaid arhitekti ja tellija vahelisel heal koostööl. Rõõmustasid mitu heal tasemel arhitektuurialast raamatut. Sisearhitektuuris andis häid tulemusi pärandiarhitektuuri mõtestamine ning uue ja vana seoste esitlemine tänapäeva kontekstis," kinnitas ta.

Lõoke tõi ka välja, et disainivaldkonna esindatus oli kahjuks vähene. Kaasaegse arhitektuuri mitmekihilisuse juures püüdis žürii esile tõsta just neid töid, kus arhitektuuri kvaliteet oleks sümbioosis ühiskonnale oluliste teemadega.

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia nominendid:

"30×30. Näitus EKA arhitektuuriteaduskonna graafika kogudest"
Kuraatorid Madli Kaljuste ja Paco Ulman 

Arhitektuuriajalooline monograafia "Tallinna Tehnikaülikooli kampus Mustamäe luidetel"
Epi Tohvri

Eesti saatkond Berliinis
Sisearhitektuur: Kätlin Ölluk ja Kaia Jõks (Aeris)
Saatkonna jaoks loodud valgustusinstallatsioon: Kätlin Ölluk, Triinu Triibmann ja Diederik Kales (UN-LIKE)

Eesti saatkond Kopenhaagenis
Sisearhitektuur: Margit Argus ja Grete Liis Nagelmann

Eesti saatkond Kopenhaagenis Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Arhitektuurimonograafiad "Eugen Habermann ja Herbert Johanson. Eesti modernismi klassikud" ja "Baltisaksa arhitektuur Tallinnas: Rudolf Knüpffer (1831–1900)"
Karin Hallas-Murula

Kurro loodusspaa
Arhitektuur: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Johannes Aasmäe, Liis Juuse, Tarmo Piirmets (Kuu) 
Sisearhitektuur: Kaire Kemp-Tišler, Ea Andla (Artaku)
Maastikuarhitektuur: Mirko Traks, Karin Bachmann, Liis Pihl (Kino maastikuarhitektid)

Lasnamäe ringmajanduskeskus
Arhitektuur: Urmo Mets, Dora Mate Stryker
Sisearhitektuur: Urmo Mets, Maarja Mets
Maastikuarhitektuur: Hanna Veske, Marge Kõrgekuhi, Olli Välk, Kersti Lootus

Projekt "Hea avalik ruum"
Eestvedajad Kalle Vellevoog ja Ingrid Mald

Rakke lasteaed Leevike
Arhitektuur: Ott Alver, Mari Rass, Alvin Järving, Lill Volmer, Katariina Mustasaar, Luisa Männilaan, Lisett Eist, Elis Kevvai, Katrin Vilberg, Patrick Barbo (Arhitekt Must)
Sisearhitektuur: Mari Põld, Maria Stokkeby, Mari-Liis Sõber (Bold Studio)
Maastikuarhitektuur: Mirko Traks, Karin Bachmann, Kristjan Talistu (Kino maastikuarhitektid)

Tehvandi sporditeenuste hoone
Lauri Eltermaa, Kaur Talpsep, Kristiina Aasvee (Kauss Arhitektuur)

Underi ja Tuglase Kirjandusinstituudi muuseumi renoveerimine
Margit Argus ja Kätlin-Karin Lond (studio ARGUS), Marin Jänes ja Hegely Klaus (Kirjandusinstituut), Maris Mändel

Laureaadid kuulutatakse välja arhitektuurivaldkonna ühisel tseremoonial 28. jaanuaril 2027. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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