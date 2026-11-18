Arhitektide liidu aastapreemiatele esitati tänavu kahes kategoorias kokku 42 objekti. Arhitekti aastapreemiale esitati 28 tööd, mille vahel tegi valiku soome arhitekt Antti Lassila.

"Preemiale nomineeritud projektide valik oli muljetavaldavalt mitmekesine alates haridushoonetest kuni elamuteni, avalikest hoonetest väga spetsiifilise funktsiooniga projektideni. Tööde laialdane haare peegeldub ka preemia nominentide valikus," kommenteeris Lassila.

Arhitekti aastapreemia nominendid:

Lasnamäe ringmajanduskeskus – arhitektuur: Urmo Mets, Dora Mate Stryker (Kolm Koma arhitektid).

– arhitektuur: Urmo Mets, Dora Mate Stryker (Kolm Koma arhitektid). Kurro loodusspaa – arhitektuur: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Johannes Aasmäe, Liis Juuse, Tarmo Piirmets (Kuu).

– arhitektuur: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Johannes Aasmäe, Liis Juuse, Tarmo Piirmets (Kuu). Rakke lasteaed Leevike – arhitektuur: Ott Alver, Mari Rass, Alvin Järving, Lill Volmer, Katariina Mustasaar, Luisa Männilaan, Lisett Eist, Elis Kevvai, Katrin Vilberg, Patrick Barbo (Arhitekt Must).

Parimad Väike preemia objektid valis välja žürii, kuhu kuulusid rootsi arhitekt ja õppejõud Rutger Sjögrim, Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti avaliku ruumi kavandamise juht ja linnakeskkonna disainer Liina-Liis Urke, arhitekt ja linnaplaneerija Indrek Allmann, maastikuarhitekt Kadi Nigul ning foto-, video- ja installatsioonikunstnikAnu Vahtra.

"Kvaliteetse keskkonna sünd eeldab nutikust. Vahel peitub nutikus vormi käsitluses, teinekord materjali varjatud kvaliteetide esile toomises uudses kontekstis, siis jälle juba loodud substantsile taas ja taas uute kasutusvõimaluste leidmises. Preemia kandidaatide sõelumine oli põnev teekond, kus žürii otsis terviklikkust – nutikat ideed, mis on professionaalselt lõpule viidud. Eelkõige köitis meid kaasatus arhitektuuris ja loodu eesmärgipärasus," kommenteeris Allmann.

Väike preemia nominendid:

Eesti disaini pood Telliskivis – arhitektuur: Margit Aule, Moonika Liias, Toomas Adrikorn, Laura Susi, Mia Martina Peil (Lumia).

– arhitektuur: Margit Aule, Moonika Liias, Toomas Adrikorn, Laura Susi, Mia Martina Peil (Lumia). Narva linnainstallatsioon "Tuhast" – arhitektuur: Augustas Lapinskas.

– arhitektuur: Augustas Lapinskas. TAB 2024 Paviljon / KSG 2025 paviljonid – arhitektuur: Karin Laos, Ove Oot (Apex arhitektuuribüroo).

– arhitektuur: Karin Laos, Ove Oot (Apex arhitektuuribüroo). T kuur – arhitektuur: Eva Kedelauk, Kristel Niisuke (Nikita Atikin)

– arhitektuur: Eva Kedelauk, Kristel Niisuke (Nikita Atikin) Väänik / Brickster – arhitektuur: Anna Riin Velner, Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Marie Anette Veesaar, Mia Martina Suurorg, Saskia Epp Lõhmus.

Preemiate võitjad tehakse teatavaks arhitektuurivaldkonna ühisel pidulikul auhinnatseremoonial 28. jaanuaril. EAL-i arhitekti aastapreemia suurus on 6000 eurot ja Väike preemia 5000 eurot. Lisaks annab EAL välja 1000-eurose tudengipreemia.