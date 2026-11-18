Kavas on Sergei Rahmaninovi klaverisonaat nr 2, Modest Mussorgski klaveritsükkel "Pildid näituselt" ning Debargue'i enda teos – kontsertvariatsioonid George Gershwini teemal.

Debargue pälvis rahvusvahelise tähelepanu 2015. aastal, kui saavutas laureaaditiitli Tšaikovski konkursil. Pärast konkurssi on Debargue esinenud mitmetes tuntud kontserdisaalides, sealhulgas Carnegie Hallis New Yorgis, Londoni Wigmore Hallis ja Hamburgi Elbphilharmonies. Ta on teinud koostööd dirigentidega, kelle seas on Esa-Pekka Salonen, Elim Chan ja Tugan Sokhiev.

Lisaks pianistina tegutsemisele on Debargue helilooja ning tunneb huvi džässmuusika vastu. Enne rahvusvahelise karjääri algust teenis ta elatist ka džässbaaris klaverit mängides.

Päev enne kontserti, 22. novembril annab Debargue meistriklassi Tallinna Muusika- ja Balletikoolis. Kell 11 algaval kursusel esinevad kooli õpilased Havryil Sydoryk, Kärt Mikalai, Maria Maškova, Nelis Vernik, Emma Hansberg ja Aleksei Johansson. Kell 15.30 toimub vestlusring.