X!

Nukuteatrimuuseumis avatakse näitus Hunt Kriimsilmast

Muuseumid
Hunt Kriimsilm ja Hendrik Toompere
Hunt Kriimsilm ja Hendrik Toompere Autor/allikas: Ülo Josing/ERR
Muuseumid

Reedel, 13. novembril avatakse Nukuteatrimuuseumis Eesti teleloo ühele armastatumale tegelasele Hunt Kriimsilmale pühendatud näitus "Eetris Hunt Kriimsilm", mis jutustab loo hundi teekonnast teatrilavalt telepubliku ette.

Näituse keskmes on 1962. aastal esietendunud nukuteatri lavastuse "Vihavaenlased" jaoks loodud Hunt Kriimsilma originaalnukk, mille kunstnik oli Raivo Laidre. 

 

"Eetris Hunt Kriimsilm" on pühendatud legendaarse nukunäitleja Hendrik Toompere seeniori 80. sünniaastapäevale. Just tema andis Kriimsilmale hääle, liikumise ja hinge, luues tegelase, kes elab paljude televaatajate mälus tänaseni. 

Näituse üks kuraatoreid Gerli Mägi märgib, et samas on kasvamas põlvkond, kes ei tea Kriimsilmast eriti midagi. "Ometi on käibel fraas "olen nagu Hunt Kriimsilm". Aga kust see pärit on? Nii tekkis idee tuua Kriimsilma lugu muuseumipubliku ette. See näitus on hea põlvkondade kokkusaamise koht," rääkis Mägi. 

Kohtuda saab teistegi teleekraanilt tuttavate nukkudega, näiteks Tipi ja Täpi ning Postikanaga, lisaks mitmete teiste tegelastega telesaadetest "Hunt Kriimsilm", "Kõige suurem sõber" ja "Vaat kus lops!".

 Näituse jaoks valmis ka Kriimsilma koopianukk, mille liigutamisega saavad külastajad ise kätt proovida. Lisaks saab tutvuda Kriimsilma teleetteastete ja haruldaste arhiivikaadritega ning kehastuda ümber mõne Kriimsilma proovitud ameti esindajaks. 

"Eetris Hunt Kriimsilm" on valminud koostöös Eesti Rahvusringhäälingu muuseumiga. Enamik telenukulavastustes kasutatud nukkudest pärineb Eesti Riikliku Nukuteatri lavastustest.

Näituse avamisel kuulutatakse välja ka Nukuteatrimuuseumi teatrinuku leiutamise võistluse võitjad. Konkursile laekus 145 võistlustööd.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:51

Mardi- ja kadrikombestik pürgib UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

14:40

Tallinnas esineb elektroonilise roki ansambel Henge

13:38

Kai Lobjakas: Jaapani disain on meie elu osa

12:54

Nukuteatrimuuseumis avatakse näitus Hunt Kriimsilmast

12:20

PÖFF-i päevik | Laura Liventaali "Täiuslikud" vaatab kõrvale balletimaailma glamuurist

12:15

Loomingu Raamatukogus ilmus rumeenia klassiku jutukogu

12:02

Keeleminutid. Küsi tehisintellektilt, aga kontrolli sõnaraamatust

11:44

Marju Kõivupuu: õige mardisant tunneb rõõmu ja kasutab pärimuslikku loovust

10:56

Arvustus. Liikudes mööda trummi lõhenenud pinda

10:45

"Morten" võitis Lübecki Põhjamaade filmipäevadel noortežürii auhinna

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.11

Sandra Jõgeva: saan kunsti teha tänu sellele, et mu ema oli erakordselt produktiivne kunstnik

08.11

Tänavune PÖFF on juba uue kunstilise juhi Triin Trambergi näoga

08.11

Tõnu Karjatse PÖFF-i soovitused: "Gradiva", "Punker" ja filmiklassika

08.11

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati dramaatiline näitus "Kaotatud saared"

12:20

PÖFF-i päevik | Laura Liventaali "Täiuslikud" vaatab kõrvale balletimaailma glamuurist

09:43

Arvustus. Kuidas seletada manosfääri surnud jänesele?

07.11

Galerii: algas 30. Pimedate Ööde filmifestival

07.11

Tšiili režissöör Sebastián Lelio suri 52-aastaselt

13:38

Kai Lobjakas: Jaapani disain on meie elu osa

06.11

PÖFF-i päevik | Täpse stsenaariumiga "Must kuul" on teenitult üks aasta kiidetumaid filme

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo