Nukuteatrimuuseumis avatakse näitus Hunt Kriimsilmast

Näituse keskmes on 1962. aastal esietendunud nukuteatri lavastuse "Vihavaenlased" jaoks loodud Hunt Kriimsilma originaalnukk, mille kunstnik oli Raivo Laidre.

"Eetris Hunt Kriimsilm" on pühendatud legendaarse nukunäitleja Hendrik Toompere seeniori 80. sünniaastapäevale. Just tema andis Kriimsilmale hääle, liikumise ja hinge, luues tegelase, kes elab paljude televaatajate mälus tänaseni.

Näituse üks kuraatoreid Gerli Mägi märgib, et samas on kasvamas põlvkond, kes ei tea Kriimsilmast eriti midagi. "Ometi on käibel fraas "olen nagu Hunt Kriimsilm". Aga kust see pärit on? Nii tekkis idee tuua Kriimsilma lugu muuseumipubliku ette. See näitus on hea põlvkondade kokkusaamise koht," rääkis Mägi.

Kohtuda saab teistegi teleekraanilt tuttavate nukkudega, näiteks Tipi ja Täpi ning Postikanaga, lisaks mitmete teiste tegelastega telesaadetest "Hunt Kriimsilm", "Kõige suurem sõber" ja "Vaat kus lops!".

Näituse jaoks valmis ka Kriimsilma koopianukk, mille liigutamisega saavad külastajad ise kätt proovida. Lisaks saab tutvuda Kriimsilma teleetteastete ja haruldaste arhiivikaadritega ning kehastuda ümber mõne Kriimsilma proovitud ameti esindajaks.

"Eetris Hunt Kriimsilm" on valminud koostöös Eesti Rahvusringhäälingu muuseumiga. Enamik telenukulavastustes kasutatud nukkudest pärineb Eesti Riikliku Nukuteatri lavastustest.

Näituse avamisel kuulutatakse välja ka Nukuteatrimuuseumi teatrinuku leiutamise võistluse võitjad. Konkursile laekus 145 võistlustööd.