"Kas said targemaks või midagi uut teada?" kirjutab heliloojast sõber mulle pärast kontserti.

Mina teadvustasin Grünbergi endale selgemalt 1990ndatel. Mõjutustegevus oli alanud juba lapsepõlves, ilma et oleksin teadnud, kes on selle taga. Nüüd on peale tulnud uus põlvkond, kellele on juba selge: Grünberg on guru ja ikoon.

Muutunud on ka see, kes tema muusikat esitab. Esimest korda nägin teda laval aastatuhandevahetuse paiku Von Krahlis. Siis oli ta üksi koos süntesaatoritega. Nüüdsel juubeliõhtul on tema muusika vokaalansambli, kammer­orkestri, Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambli (EMA) ja bändi Mess kätes, viimane küll uues koosseisus – kõik on teisikud.

Grünbergi rollist Eesti elektroonilise muusika ühe teerajajana on palju räägitud. Aga kui muusikutega Grünbergist vestlesin, sõnastas Jakob Juhkam midagi, mida paljud on tema muusikas kuulnud ja tajunud, aga pole ehk nii selgelt välja öelnud. See pikk kaja. Jakobi meelest on Grünberg eelkõige reverb'i pioneer. Järelkõlast on saanud tema käekirja nii iseloomulik osa, et seda on ka Juhkam ise pidanud omal nahal kogema: pane sünt pikalt kajama ja juba öeldakse, et Grünbergi mõjutused. Süntesaatorite kõrval väärib tähelepanu see, millise ruumi ta nende ümber loob.

Ühes vestluses kuulsin lugu filmimuusika lõpphelindamisest. Kui jutuks tuli kolme-neljasekundiline järelkõla, naeris helirežissöör, et Grünbergiga töötades pole alla seitsme sekundi millestki rääkida.

Kirikud tegid seda tööd ammu enne elektrit. Hääl jäi kiviseinte vahele ringlema ja järgmine noot kohtus eelmise järelkõlaga. Ruum laulis kaasa. Hiljutises "Ööülikooli" loengus meenutab Grünberg vaidlust oma kunagise õpetajaga gregooriuse laulu ühehäälsuse üle. Tema mõte oli, et ärme vaata ainult nooti, mõtleme ka ruumile. Siin mõtleb Grünberg ka produtsendina.

Juhkami mõte on, et ka tehisruumi kujundamine võib olla heliloomingu osa. Grünbergi puhul võib see olla sama oluline kui süntesaatori enda hääl.

Maestro on tuntud kui äärmiselt põhjalik, isegi pedantne looja. Ta tahab kontrollida iga murdosa ja algelementi. Kuidas suudab ta kõrvalt vaadata kontserti, kus ta ise kõike ei kontrolli? Kammerorkester tekitab aeglaselt liikuvate poognatega pausidesse justkui oma järelkaja. Orkestril on oma lõtk. Laval on inimesed, küll professionaalid, aga päris masinateks nad ei muutu.

Eesti Kontserdi eelreklaam lubab juubelikontserdiga ühtaegu tagasivaadet läbitud teele ja sammu tulevikku, kinnitades, et "loomulikult on kavas ka uudisteosed". Kavalehte vaadates jääb küll silma, et värskeim aastaarv on 2019. Uuem Grünberg, aga päris uus enam mitte. Verivärske uudisteos ei jää siiski tulemata.

Esimese poole "Minek" ja "Meeles" pärinevad 1993. aasta albumilt "Milarepa", kolm kooriteost aga 2013. aastal Linnart Mälli mälestusele pühendatud kontserdikavast "Vaadates sisse". 2019. aastal said need uued akustilised seaded. Kolm viimast leiab ka Vaiguviiuli välja antud uuelt albumilt "Thus Have I Heard".

Siin ei kuule ma Grünbergi muusikat defineerivat pikka kaja. Hakkama saadakse muuga ja minu kõrvale meeldib. Selgub, kui hästi peab see muusika vastu ka koosseisu vahetusele. Minu arvates jääb siin kõige tähtsamaks meloodia, mis sööbib mällu. Olgu "Wikmani poiste" teema oma algupärasel kujul napimate vahenditega süntesaatoril või siin kõlanud orkestri ja imelise Riivo Kallasmaa oboega, ühtviisi naha vahele poeb see ikka.

Vox Clamantise mitmehäälsest laulust mõjub mulle kõige tugevamalt lihtsal mantralikul bassikäigul liikuv ja kihte koguv "Täht, pimedus ja valgus".

Kontserdi esimese poole lõpetab 1982. aastal loodud "Peegeldused" albumilt "OM". See on suurepärane lõpulugu –omamoodi sild akustilise maailma ja kontserdi teise poole elektroonika vahel, mis pärineb ajast, kui helilooja tegutses veel suure üksiklasena.

Kui selle loo alguses mängib Anna-Liisa Eller põlvedele toetatud väikest kannelt, mõtlen, et see ütleb juba kõik ära. Selles ühes piisas on kogu essents olemas. Alati pole suurem parem: laval ei pea olema hulka lauljaid, pille ja kõlasid. Võib-olla jõuaksid ka Buddha tekstid minuni paremini ühe laulja kui terve vokaalansambli esituses.

Publik trambib jalgu ja juubeldab. Maestro ilmub esimest korda ka ise lavale, paneb käe südamele ja teatab, kui saal on nii palju rahunenud, et saab rääkida ilma mikrofonita: "Teises pooles läheb mürtsuks!" Publik naerab ja valgub vaheajale.

Teine pool algab "Hinguse" I ja V osaga. Väge on siin kõvasti. Süntide taga püsti seistes annab EMAt esindav trio neljaosalise, muust kavast eristuva etenduse, kuhu mahub ka kaks teemat kultusfilmist "Hukkunud Alpinisti hotell". Siin näitab kontserdi üks võtmeisikuid Taavi Kerikmäe oma ekspressiivset poolt bändiliidrina, liikudes teremini ja süntide vahel, kohati suisa hüpeldes. Meeletult pikk kaja tuleb tagasi, eriti selgelt on seda kuulda pulkade kokkulöömisel. Perkussionisti rollis on varem hillitsetult, kannel süles, istunud Eller, kes on nüüd sündi taha kolinud ja sõtkub seda vahepeal jõuliselt kätega. "Laviini" ajal vallandub laval tõeline laviin. Mulle näib, et originaalist kaldutakse siin mõnevõrra kõrvale. Rütmiosa läheb lausa industriaalseks trance'iks kätte.

"Hukkunud Alpinisti hotelli" juurde tullakse tagasi ka õhtu lõpuosas. Loos "Nimetu" jääb mulle eriti kõrva Liis Jürgensi harf – pill, mille kõla on ammu üks Grünbergi firmasaunde. Liis ise nimetab oma rolli üsna ootamatult: "Pean end tema muusika puhul salamisi live-harfi­sämpliks, aitan live'is ellu viia, mida ta on arvutis komponeerinud. Usun, et seesama heas mõttes MIDI-esteetika aitab kaasa, et tavaliselt ajalooliste seostega koormatud harf jääb siin alati karge maitse piiridesse."

Tulemata ei jää ka "Ball", mida ei ole kavalehele märgitud. Jakob Juhkam viskab meie vestluses õhku oma laulupeo­unistuse: "Ootaks juba laulupeo kavva, ühendkoorid kõik pisarsilmil laulmas "tsäänobaoo, faanotsäoo"."

Enne neid lõpupalasid on aga laval Mess, mida publikut silma järgi hinnates on siia kuulama tulnud hulk ülikondadesse pugenud progefänne. Pool sajandit hiljem astub Grünbergi kingadesse Põhja Konna liider Valter Soosalu, kes saab ülesandega meisterlikult hakkama. Osa omaaegseid efekte imiteerib ta mikri kaugusega mängides – kord kaugemalt sosistades ja kajades, siis huultega peaaegu mikrit puudutades korduvkajasse lainetades.

Soosalu kuuleb Grünbergi käekirjas selgelt idamaist mõju. "Neid, kelle muusika põhineb peamiselt Aasia kõladel, ei ole Eestis palju. Grünbergi puhul tajun oriendi koloriiti põhimõtteliselt kõiges, mis on Messile järgnenud." Ja lisab: "Isegi Lotte "Olemise laulus"."

Messi teistest liikmetest kerkib sel õhtul esile mulle varem tagasihoidliku kuvandiga kitarrist Marek Talts. Kas annavad just Messi lood selleks võimaluse, aga siin ta pigem kräunub kui nurrub vaikselt. Üks tore pill annab Messi kõlale erilise värvingu – metsa­sarve mängib Kreete Jacob.

Maestrot ennast me laulmas ei kuule, aga lavale tuleb ta ka muuks kui tänusõnadeks. Õhtu lõpuosas lööb ta kaasa lava keskele aukohale paigutatud klahvide taga. Ka ühes oma suuremas hitis "Tulen kord jälle".

Taavi Kerikmäe, kes on Grünbergi partiid plaadilt kontserdil esitamiseks maha kirjutanud, ütleb, et need on mängitud erakordselt täpselt ja äärmiselt nüansirikkalt. Ta rõhutab, et Grünbergi mängutundlikkus on lahutamatu kasutatavast kõlast. Iga heli nõuab oma puudutust. "Ja siin saavadki ühes lahutamatus tervikus kokku äärmine tundlikkus helide sünteesimises, nendega mängimises ja kompositsioonis, mis kasvab välja just sellest, kaua otsitud helist."

Vox Clamantis tuleb veel korraks lavale. Õhtu üllatus on uhiuus Eestile pühendatud lugu. Grünberg on ise ka sõnade autor, Leelo Tungla väikese abiga. See kooriteos mõjub sel õhtul kõige vähem grünberglikuna, kuidagi universaalsemana. Mõtlen, kas see on mõeldud tulevaseks laulupeoks.

Rahvas tänab veel jõulisemalt kui esimese kontserdipoole lõpus. Nagu ütleb mu kaaslane: "See on juba nagu korvpallisaalis." Grünberg lõpetab peaaegu kolmetunniseks paisunud kontserdi sõnadega: "Olge kõbusad ja lõbusad. Saage targaks!"