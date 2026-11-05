X!

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

Film
Foto: Siim Lõvi / ERR
Film

PÖFF annab sel aastal välja kolm elutööpreemiat, ühe neist tunnustustest pälvib ka helilooja ning klahvpillimängija Sven Grünberg, kelle karjääri algusest möödub tuleval aastal 50 aastat.

Grünberg ütles kultuurisaates "OP", et 50 on ühest küljest ilus, aga teisalt ka dramaatiline arv. "Üht ja teist on selle ajaga korda saadetud, filme olen teinud kuskil 130 tükki koostöös lätlaste, poolakate, sakslaste, venelaste, jaapanlaste ja ameeriklastega, isegi Hollywoodis olen filmi teinud," tõdes ta ja mainis, et kõige kummalisem ja eksootilisem oli koostöö Lõuna-Korea lavastaja Kim Ki-dukiga.

"Kunagi sai tehtud filmi "Hundiseaduste aegu", kus oli laul "Tulen kord jälle", mis on nüüd hakanud väga oma elu elama, mulle helista paar päeva tagasi Valter Soosalu, kes ütles, et keegi Leedu laulja oli lasknud teksti tõlkida leedu keelde," nentis ta ja mainis, et kummaline on see, et osa muusikast võib pärast ilmumist kaduda, aga aastakümneid hiljem äkki hakatakse seda esitama ja tuntakse huvi.

"Mul on erakordselt hea meel, et ameeriklased avastasid "Hukkunud Alpinisti hotelli" ja tegi AI-ga sellest koopia, millist ei ole ma kunagi näinud, ka jälle peaaegu 50 aastat hiljem," sõnas Grünberg ja nentis, et 50 aastat on huvitav perspektiiv, mille puhul sa näed, kuidas mingid hoovused toimivad ja töötavad. "Need ei seondu ainult kunstiga, vaid elu mõtestamisele annavad need väga palju juurde ja kaasa."

"Muusika peaks eelkõige aitama inimestel elada, aitama neil mõelda oluliste asjade üle," tõdes ta ja rõhutas, et muusikaga ei peaks paljundama negatiivset. "Halba on maailmas niikuinii liiga palju, sellest ei ole vaja puudust tunda ning pole vaja kunstis ja muusikas teha asju, mis inimest närtsitavad, vaid mis aitavad pigem inimesel saada paremaks, targemaks ja kaastundlikumaks."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Erle Loonurm

Samal teemal

OTSEÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

05.11

Aasta puitehitise konkursil pälvis kolmikvõidu Noblessneris asuv loodusmaja

05.11

PÖFF-i elutööpreemia pälvinud Sven Grünberg: muusika peaks aitama inimestel elada

05.11

Ilus ja Loodus avasid Tallinnas ühisnäituse "Bronšteini printsiip"

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

05.11

Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

05.11

Galerii: ERM-i näitus "Eestiaegne hõbe"

05.11

Meelis Arulepp: teine "Sipsiku" film põhineb täiesti uuel lool

05.11

ERSO juubelifestivali raames jõuab publiku ette üheksa kontserti Tallinna eri paigus

05.11

Baltikumi disainerid tutvustavad oma loomingut Kopenhaageni moenädalal

05.11

Clicherik: kümme aastat läks aega, et tunneksin ennast muusikuna

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.11

PÖFF-i päevik | "Ulja" on kolme Balti riigi veider ja omanäoline triumf

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

04.11

Valge Tüdruk: välismaal olles tekkis distants sellega, mida olen varem teinud

05.11

Galerii: Kumu rahvusvaheline näitus käsitleb lapsevanemaks olemise küsimusi

04.11

Ooperilaulja Mirjam Mesak tegi Dallase ooperis USA debüüdi

05.11

Loomingu Raamatukogu kuldsari kostitab uuel aastal eesti autorite loominguga

04.11

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

04.11

Galerii: kirjanike majas mälestati Kruusa Kaljut

04.11

Eeva Mägi: kui su film ei ole kinomonopoli soosingus, on seda väga raske levitada

05.11

Priit Põldma: kui mina sain täiskasvanuks, hakkasid võimalused ahenema

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo