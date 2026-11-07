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Galerii: algas 30. Pimedate Ööde filmifestival

Film
PÖFF avatseremoonia 2026
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Film

6. novembri õhtul toimus Alexela kontserdimajas 30. Pimedate Ööde filmifestivali pidulik avatseremoonia.

PÖFF-i avatseremoonial anti laureaatidele üle elutööauhinnad, mille pälvisid Priit Pärn, Sven Grünberg ja Hilmar Oddsson.

69-aastane Oddsson on üks neist, kes viis Islandi filmi 1980. aastatel maailmakaardile.

Tema viimane film "Teekond emaga", kuhu on panustanud ka Eesti kineastid, võitis 2022. aastal PÖFF-i grand prix.

Oddssoni auhindamisega teeb PÖFF ühtlasi kummarduse kõigile Põhjamaade autoritele, kelle filmidest festival 1997. aastal alguse sai – Oddsson oli üks neist. Tema filmi "Kivipisarad", millega ta 29 aastat tagasi Tallinnas käis, saab festivali juubeli puhul näha ka nüüd, programmis "PÖFF tähistab".

Sven Grünberg pälvis auhinna panuse eest Eesti filmimuusikasse. Peagi 70. sünnipäeva tähistav helilooja on kirjutanud muusika ligemale 130-le Eesti ja välisfilmile, mida on näinud kümned, kui mitte sajad miljonid inimesed.

Tema muusika kõlab filmides "Hukkunud Alpinisti hotell", "Leiutajateküla Lotte", "Naksitrallid", "Klaabu", "Corrida", "Hundiseaduse aegu", "Lepatriinude jõulud", "Reekviem", "Näkimadalad" ja "Viimased", sarjadest on tuntuim "Wikmani poisid".

Kolmas laureaat, mõni aeg tagasi 80. sünnipäeva tähistanud Priit Pärn sai auhinna panuse eest Eesti animatsioonikunsti. Pärn on rahvusvaheliselt tuntuim Eesti kineast. See on Priit Pärna 13. elutööauhind.

Tema tunnustatuim, 1987. aastal valminud film "Eine murul" on üks sügavamaid sissevaateid sovetiajastu ahistavasse argipäeva. Pärn on välja töötanud omaenda õpetamise süsteemi, tänu millele on üles kasvanud terve põlvkond mitte ainult Soome ja Eesti, vaid kogu maailma animaatoreid.

Pimedate Ööde filmifestival kestab 22. novembrini.

Toimetaja: Annika Remmel

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