Eeva Mägi: kui su film ei ole kinomonopoli soosingus, on seda väga raske levitada

PÖFF-il esilinastub Eeva Mägi uus film "Mo Amor", mis on Mägi kolmas Mo-llikumise film. Režissöör tõdes, et Apollo domineeritud kinomaastikul on erinäoliste filmide levitamine keeruline. Kuigi eraettevõte ajend on arusaadav, usub Mägi, et monopoli olukorras tuleks riigil ja filmi instituudil teha kinole teatud ettekirjutused.

Kõik Eeva Mägi filmid on PÖFF-ilt läbi käinud. "Kuidagi on see niimoodi juhtunud. Mul on PÖFF-iga hea side küll, sest ma hakkasin juba seitsmendas klassis koolist poppi tegema ja PÖFF-il käima. Mind on see festival lapsest saati paelunud ja silmaringi avardanud. Väga põnev oli käia täiesti teistsuguseid filme vaatamas, mida tavakino ei pakkunud," märkis Eeva Mägi, keda PÖFF on režissöörina kasvatanud ja õpetanud. "Väga palju," tõdes ta.

Sealjuures Mägi oma filme festivalifilmiks ei liigitaks. "Festivalifilmiks, mida justkui n-ö tavapublik või laiem publik ei võiks vaadata. Teen filme ka mitte-festivalikülastajatele ja loodan, et minu filmid leiavad oma publiku üles. Võib-olla tõesti on nad natukene omanäolised. Selles mõttes, et kõik ei ole harjunud sellist filmi vaatama. Mis ei tähenda, et see ei võiks sobida laiemale ringi," lisas Mägi.

Eesti kinolevis vaataja üles leidmist nimetab Mägi üldiselt keeruliseks. "Siin on juba ette seatud teatud piirangud, miks veidi kunstilisemal... või isegi mitte kunstilisemal, vaid kahjuks on nii, et kui film ei ole teatud produktsiooni poolt toodetud, teatud monopol-kino soosingus, siis on seda väga keeruline levitada, sest see kino, Apollo kino kontrollib kogu välja," märkis Mägi.

"Väga keeruline on saada linastusaega ajale, kui suurem publik kinos käib. Väga raske on Apollole ka midagi ette heita, sest nad on eraettevõte ja lähtuvad sellest, et teenida raha. Indie-kinoga püünele saamine vajab rohkem aega, et filmi levitada, ja rohkem võimalust, et publikuni jõuda. See jällegi eeldab seda, et monopol sel hetkel nii palju ei teeni," lisas režissöör.

"Selle suletud ringi juures oleks riigil väga palju ära teha. Ka filmi instituut saab seista erinäoliste Eesti filmide eest ja tagada seda, et kui on kinomonopol, siis sellele monopolile tehakse teatud ettekirjutused," toonitas Mägi.

Kehtiva leviloogikaga ühtimiseks Mägi oma filmides mööndusi pole nõus tegema. "Ma väga tugevalt seisan loomingu ja kunsti eest. Julgen välja öelda ka ebapopulaarseid seisukohti, et oma filmile head levi saada. Aga vastupidisel juhul seda ei tule. Tuleb ikkagi säilitada meelekindlus ja julgeda teha sellist kunsti, nagu meie või mina teha tahan, ja loota, et see jõuab publikuni monopoli takistusest sõltumata."

Mägi uus film "Mo Amor" räägib fotograafist, kes jutustab noorele modellile loo printsess Niinal, kellel on kolm kosilast, kuid sellest hoolimata tunneb ta rahutust ja igatseb midagi, mida ei oska sõnadesse panna. Mägi sõnul on müüdi ja tegelikkuse piiril liikuva filmi teema küll armastus, kuid see ei tähenda, et tegu oleks lihtsa looga. ""Mo Amor" sai alge puhtast armastusest. See on ilus armastus-muinasjutt," lisas režissöör.

Tegemises on Mägil veel kolm filmi: "Mo Hunt", "Mo Tori" ja "Kadunud hõim" Mehis Heinsaare romaani ainetel. "Ma ei ole võtnud suunda, et edaspidi on kõik filmid Mo-filmid. See tuleb vastavalt sellele, kuidas film juhtub," lisas ta ning nimetas Mo-filmide seeriat ka liikumiseks.

"Ma ei oska selle liikumise suunda öelda. See on selline kaoses ekslemine. Hakkasime "Mo Amori" tegema ideealgest, mida selgitasin kogu meeskonnale ja näitlejale. Tekkisid esimesed karakterid ja loo tuum, mis hakkas arenema. See areng on midagi sellist, mida me meeskonnana küll kontrollime, suuname seda, aga see areng teeb ise väga huvitavaid keerdkäike, mida me niisama ei oleks osanud ette näinud. Kaosega koos töötamine, kus on väga suur roll juhusel ja loomingulistel impulssidel, mis hakkavad filmi kasvatama", selgitas Mägi.

Peamine teema, mida Mägi tiimile tutvustas oli, kuidas armastada nii, et olla selles armastuses aus. "Ja julgeda heita endalt mask. Tihti puhta armastuse otsingul on tekkinud meeletu suhterägastik ja meeletud abivaled, valeidentiteedid. Kuidas mingi hetkel heita kogu see suheterägastik ja valemaskid enda pealt, vaadata tegelikult iseendale otsa," lisas ta.

"Mo Amor" võeti üles Vilsandil, mida Mägi nimetab oma südamekohaks. "Olen seal alates kuuendast eluaastast veetnud kõik oma suved. See on mulle väga lähedane paik, kus ajal on hoopis teine tähendus ja mõtted saavad lennata. Väga inspireeriv looduskaunis koht, kus minul tekib väga palju mõtted. Ta on ka väga kinematograafiline ehk need mõtted on võimalik seal ka üles võtta."

Laiemasse kinolevisse jõuab "Mo Amor" tuleva aasta veebruaris.