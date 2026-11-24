Temnikova ja Kasela on esimene Eesti galerii, mis osaleb rahvusvahelisel kunstimessil Art Basel Miami Beach. Koostöös New Yorgi Margot Samel galeriiga esitletakse Eestis sündinud ja Rootsis elava kunstniku Marje Taska loomingut.

Taska looming on väljas detsembri alguses toimuva messi Survey-sektsioonis, mis keskendub kunstiajalooliselt olulistele loomingulistele praktikatele ja nende taasavastamisele. Art Basel on oma tänavuse programmi tutvustuses tõstnud eraldi esile Taska tšakrateemalised skulptuurid, mis ühendavad idamaise filosoofia ja kunstniku Nõukogude Eestist lahkumise kogemuse.

Marje Taska elulugu on tihedalt põimunud Eesti lähiajalooga. Tema vanemad olid stalinlike repressioonide ohvrid ning Taska sündis vaid kaks päeva pärast nende Siberist naasmist. Kunstnikuna kujunes ta 1970. aastatel Tõnis Vindi õpilasena, liikudes Tallinna ja Moskva mitteametlikes kunstiringkondades. 1982. aastal põgenes Taska Nõukogude Eestist Rootsi, kus ta on sellest ajast elanud ja töötanud.

Tema kunstis põimuvad geomeetriline täpsus ja intuitiivne kujundiloome, spirituaalsus ning poliitiline mälu. Miamis esitletav teostesari "The Law of Seven. Chakras" lähtub seitsme tšakra sümboolikast ning kunstniku muusikalisest taustast. 1985. aastast pärinevate kompositsioonide põhjal loodud uued ruumilised teosed ühendavad arhiivipigmenditrüki, käsitsi lisatud akvarelli ja kihilise konstruktsiooni.

Viimastel aastatel on Taska teosed pälvinud uut institutsionaalset tähelepanu. Tema teoseid eksponeeriti Kumu kunstimuuseumi näitusel "Läbi su silmaterade musta kuru" (2023) ning Riias toimunud festivalil Survival Kit 16 (2025). Tema teoseid kuulub ka Eesti Kunstimuuseumi kogusse.