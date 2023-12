Kunstnik Marje Taska: seisin silmitsi oma kunagise minaga

Taska uue isikunäituse idee sündis, kui kunstnik Kumu 1960.-1980. aastate naisgraafikute näituse jaoks enda vanu töid sorteeris.

"Seoses Kumu näitusega hakkasin mõtlema, kui tore oleks jälle teha niisuguseid mustvalgeid pilte ja vaadata mis saab," ütles kunstnik Marje Taska. "See polnudki tegelikult nii lihtne ülesanne, sest kui hakkasin vanu mustreid vaatama, siis leidsin, et nad siiski nõuavad värvi, kuigi alguses ma ei tahtnud värvi panna."

Kunstnik tunnistas, et vanade tööde sorteerimine oli nagu päevikute lugemine, mis pani teda silmitsi seisma oma kunagise minaga.

"Ma olin ikka väga keeruline," meenutas Taska. "Omaette tore tüdruk oli see, keda ma kohtasin, aga natuke hirmutav ka."

Sümboolselt on see näitus äsja meie hulgast lahkunud Reet Varblase viimane kuraatoritöö, kellega Taska pea kümme aastat koostööd tegi.

"Ta oli fantastiline inimene," meenutas Taska. "Nii huvitava mõtteplaaniga, teistsuguse pilguga, tal oli sotsiaalne pilk, mis mind on väga palju mõjutanud. Isegi kui teda haiglas vaatamas käisin, ütles ta kohe, et hakkame rääkima näitusest. Ma tahtsin alguses näituse pealkirjaks panna "Multiversum" ja tema küsis, kas sa tahad neid suuri universumeid ja siis ma pakkusin, et "Mitte midagi ei ole mustvalge" ja ta ütles, et sobib. Ma ikka mõtlen palju Reeda peale. Ja see, et hästi lakooniliselt panna tööd, et need üksteist kõrvuti ära ei tapaks. Reet on mind väga mõjutanud ja ta on absoluutselt olemas siin näitusel."