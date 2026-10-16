Pildid: muuseumiühing esitles Eesti muuseumide aastaraamatut 2023–2025

Eesti Muuseumiühing esitles 15. oktoobril Vabamus kogumikku "Muuseum + kogukond. Eesti muuseumide aastaraamat 2023–2025", mis ühendab Eesti muuseumide viimaste aastate edulood artiklitega, mis avavad muuseumide rolli kogukondliku sidususe, heaolu, kultuurilise identiteedi ja ühiskonna kriisikindluse toetamisel.

Kogumiku koostaja Kairi Tilga sõnul pakuvad artiklid inspiratsiooni, erinevaid vaatenurki ja kohati ka uut sõnavara, kuidas näha muuseumide rolli kobarkriiside ajal. "Kui kõik vangub ja on ärev, pakub just kultuur meile ankurpaika, inimeseks olemist, mõtestatud ruumi, tähendust ja identiteeti."

Eesti muuseumide aastaauhindade nominentide ja laureaatide lugude kaudu annab kogumik ülevaate aastate 2023–2025 olulisematest saavutustest ja arengusuundadest. Ühtlasi küsib raamat, kuidas saab muuseum olla dialoogis ühiskonnas toimuvaga ning pakkuda inimestele tuge muutlikul ajal.

"Muuseum ei ole üksnes paik, kus säilitatakse ja tutvustatakse minevikku. Muuseum võib olla ka kogukonna ankurasutus, avalik kohtumispaik ning keskkond, kus inimesed saavad osaleda, oma kogemusi jagada ja ühiseid tähendusi luua," ütles Eesti Muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop. "Praegusel ajal tuleb meil senisest selgemalt rääkida ka sellest, kuidas muuseumid toetavad kultuurilist järjepidevust, ühiskonna sidusust ja vaimset kriisikindlust."

Raamatu artiklid avavad muuseumi ja kogukonna suhteid eri vaatenurkadest. Kristi Paatsi kirjutab muuseumist kui ankurasutusest, Dagmar Narusson muuseumist kogukonna vaimse tervise toetajana, Merle Karro-Kalberg muuseumist avaliku ja sotsiaalse ruumi kujundajana, Hannele Valkeeniemi muuseumide rollist mälu ja vaimse kriisikindluse hoidmisel ning Jan Kaus lugude tähendusest identiteedi loomisel.