Krimipõnevik räägib kaksikõdede saatusest, varjatud saladustest ja inimeste vajadusest kuhugi kuuluda. "Udna" telesarja pilootosa stsenaarium võitis 2026. aastal Eesti Stsenaristide Gildi stsenaariumivõistlusel telesarja kategoorias esikoha.

Lugu saab alguse, kui Solveig leitakse maaliinibussist noahaavaga. Tema kaksikõde Hedvig naaseb Hispaaniast Eestisse, et selgitada välja, mis õega juhtus. Jäljed viivad muinasskandinaavia usundit järgiva sektini, kus Solveig elas viimastel aastatel Udna nime all. Tõe väljaselgitamiseks otsustab Hedvig esineda oma õena ja ise mõneks ajaks sekti elama minna.

"Udna" on Katariina Libe kolmas romaan, ta on töötanud ka näitleja ja ajakirjanikuna ning kirjutanud ka teatritekste ja teleseriaalide stsenaariume.