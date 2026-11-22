Laupäeval avati Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis uus hooaeg näitusega "Te olete kõik oodatud", mis toob kokku enam kui 500 autori teosed.

Paviljoni uut hooaega kureeriva Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu (ENKKL) jaoks on oluline luua keskkond, kus kunstiga tegelemine ja selle kogemine ei eelda kuulumist kindlasse ringi. Sellest põhimõttest lähtub ka näitus "Te olete kõik oodatud", mille fookuses on avatus, lahkus ja heasoovlikkus. Võimaluse oma loomingut jagada pakutakse ka neile, kes on harjunud kunsti pigem vaatajana kogema.

Näituse teosed koguti avaliku kutsungi tulemusel koostöös galeriide, kunstimajade, kunstikoolide ja kultuuriasutustega üle Eesti. Kaasatud olid partnerid Tallinnast, Tartust, Võrust, Viljandist, Narvast, Jõhvist, Rakverest, Pärnust, Haapsalust, Kuressaarest ja Kärdlast. Kokku jõudis näitusele teoseid enam kui 500 autorilt. Noorim osaleja on vaid üheaastane, vanim aga saja-aastane.

ENKKL laiendab enda sõnul kollektiivset töötamist kogu näituse loomise protsessi, kus tavapärane korralduse loogika on teadlikult pea peale pööratud. "Te olete kõik oodatud" näituse tervik sündis alles pärast tööde kokkukogumist, ruumi kavandamiseks korraldati ühiskureerimine, kus kümmekond inimest koos töötasid.

Näituse publikuprogramm sai alguse juba enne ametlikku avamist, kus külastajatel on installituuride käigus võimalus piiluda näituse tegemise telgitagustesse.

Näitus jääb avatuks 7. märtsini 2027.