Kontserdi avateos, koos Eesti Filharmoonia Kammerkooriga ette kantav Benjamin Britteni pidulik avamäng "The Building of the House" ("Maja ehitus"), on loodud 1967. aastal Suffolki Snape Maltingsi kontserdimaja avamiseks. See meenutab, et sajandijuubelit tähistav ERSO vajab oma kodusaali!

ERSO peadirigendi Olari Eltsi juhatusel kanti ette ka Lepo Sumera viies sümfoonia.

Kontserdi viimase osa täitis Richard Straussi filosoofiline sümfooniline poeem "Also sprach Zarathustra" ("Nõnda kõneles Zarathustra"), mis on inspireeritud Friedrich Nietzsche samanimelisest romaanist.