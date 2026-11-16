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ERSO 100. sünnipäevaks koondati sümfooniaorkesteri ajalugu kaante vahele

Muusika
ERSO 100. sünnipäevaks koondati sümfooniaorkesteri ajalugu kaante vahele
ERSO 100. sünnipäevaks koondati sümfooniaorkesteri ajalugu kaante vahele Autor/allikas: Ott Kagovere
Muusika

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 100. sünnipäevaks valminud raamat "ERSO sajand" annab ülevaate Eesti esindusorkestri ajaloost alates selle sünnist 1926. aastal kuni tänapäevani.

"Ühest küljest jutustab raamat, kuidas eraalgatusel sündinud kolmeliikmelisest raadioansamblist kasvas Eesti rahvusorkester. Teisalt peegeldab see meie riigi keerulist ja heitlikku ajalugu – see on ka meie kõigi lugu," ütleb raamatu üks koostajaid ja toimetajaid Kai Kutman. "Raamatut koostades hämmastas mind, kuidas orkestrit on läbi keeruliste aegade kandnud murdumatu armastus muusika vastu ning kustumatu soov musitseerida ja püüelda seatud ideaalide poole."

"ERSO sajand" annab ülevaate orkestri loomingulisest tegevusest eri ajastutel, jutustades selle sajandipikkuse loo peadirigentide tööperioodide kaudu. Ajaloolist käsitlust täiendavad ERSO endiste ja praeguste orkestrantide meenutused erilistest ja humoorikatest juhtumistest nii proovides, kontserdilaval kui ka kontserdireisidel.

Raamatu autorid on Anu Kõlar, Maia Lilje, Maris Kirme, Tiina Mattisen, Äli-Ann Klooren, Liisi Laanemets, Aare Tool, Anita Maasalu ja Kersti Inno. Raamatu koostajad ja toimetajad on Anu Kõlar, Kai Kutman ja Anita Maasalu ning kujundaja Ott Kagovere.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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