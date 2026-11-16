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Vaata täispikkuses: ERSO juubelifestivali avakontsert

Muusika
Foto: Kiur Kaasik
Muusika

13. novembril avas ERSO juubelifestivali kontsert "Neeme Järvi. Sajas sümfoonia. Sajandi pidu!", mille kava pani kokku orksteri aupeadirigent ise. Kontserti on võimalik ERR-i kultuuriportaalist järelvaadata.

ERSO eluaegne aupeadirigent Neeme Järvi pani kokku kontserdikava, kus kõlavad Joseph Haydni, Eduard Tubina ja Eugen Kapi teosed. Orkestri sajandijuubeli tähistamiseks on Järvi valinud kavasse Joseph Haydni särtsaka sümfoonia nr 100 "Militaarne", kus kaunite meloodiate ja tantsude kõrval kõlasid pidulikud trompetisignaalid ja marsirütmid.

Triin Ruubeli soleerimisel kõlas Eduard Tubina esimene viiulikontsert ning lihtsad ja lõbusad eesti meloodiad helilooja "Süidis eesti tantsuviisidest". Kontserdi teises pooles tuli ettekandele Eugen Kapi süit balletist "Kalevipoeg".

Otseülekannet vahendas ka Klassikaraadio.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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