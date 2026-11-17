14. novembril jätkus ERSO juubelifestival Muba suures saalis, kus jõudis kuulajate ette kontsert "ERSO kammermuusikud läbi aegade. Sajandi pidu!". Kontserti on täispikkuses võimalik vaadata ka ERR-i kultuuriportaalis.

Koos ERSO kammermuusikutega musitseerisid Muba saalis säravad interpreedid, kes on orkestrist lahkunud pedagoogilisele tööle või teistesse kollektiividesse. Kontserdil esinesid Maano Männi (viiul), Arvo Leibur (viiul), Kaido Välja (viiul), Rain Vilu (vioola), Arvo Haasma (vioola), Andreas Lend (tšello), Mati Lukk (kontrabass), Nils Rõõmussaar (oboe), Toomas Vavilov (klarnet) ja Marko Martin (klaver).

Ettekandele tulid kolm teost. Sergei Prokofjevi kvintett, mille helilooja koostas oma Pariisi-aastate balleti "Trapets" muusikast, on täis värvikaid karaktereid ja liikumisi. Soome-Rootsi heliloojat ja klarnetisti Bernhard Henrik Cruselli peetakse soomlaste tähtsaimaks heliloojaks enne Sibeliust ning tema loomingust kõlab mänguline divertisment. Béla Bartóki "Kontrastid" on Ungari rahvamuusikast ja džässist inspireeritud särtsakas kammerteos, milles dialoogi astuvad viiul, klarnet ja klaver.