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Anne Aavik: ERSO ja ringhäälingu sünd on lahutamatult põimunud

Muusika
Muusika

"ERSO 100" juubelihooaja kontserdisarjas toimub esmaspäeva kontsert Eesti Raadio 1. stuudios, millega tähistatakse Eesti riikliku sümfooniaorkestri ja Eesti raadio ühist sünnilugu. Kontserti kannab üle ka Klassikaraadio.

Eesti raadio esimene stuudio on läbi aegade ERSO orkestrantide jaoks tuttav ja kodune koht olnud. See oli pikaaegne ERSO proovisaal, oluline salvestuste- ja esinemiskoht. Tänane kontsert on eriline mitmel põhjusel.

"Kõige olulisem muusikute jaoks kalendris on see, et on esmaspäev. Esmaspäev on raske päev. Ja nii nagu omal ajal, kui ERSO käis mängimas peale seda, kui ta oli juba kontserdisaali liikunud ja seal harjutas peamiselt siis laupäeviti, tuldi siia ikkagi uuesti harjutama ja toimus selle asi nagu Kvadroraadio. Kaheksakümnendatel, kus juba eelmisest õhtust väsinud muusikud tulid kohale, mängisid otse-eetris olulist muusikat. Ja nüüd oleme üle pika ja jälle siin tagasi ja mängime vähemalt sama olulist muusikat, mängime peamiselt neid lugusid, mis kõlasid ERSO esimesel kontserdil 100 aastat tagasi," selgitas Elts.

Sada aastat tagasi, mil Eesti Raadio esimene saade kuulajateni jõudis, seda stuudiot ega raadiomaja veel ei olnud.

"Kõige esimene kontsert toimus ajal, kui seda ilusat raadiomaja üldse ei olnud olemaski. Stuudio asus sellel ajal Pikal tänaval, Pikk 43 teisel korrusel. See oli endine kolmetoaline korter, kus oli umbes kuus korda vähem ruumi kui praeguses stuudios. Terve orkester ei olekski sinna mitte kuidagi ära mahtunud. See oligi tegelikult üks tuba, kuhu oli pandud sinine riie, et veidi summutada," tõdes elts.

"Kõige esimene kontsert algas siis nii, et ringhäälingu asutaja Aleksander Tamm tuli sinna mikrofoni juurde ja hüüdis: "Halloo, hallo! Siin Tallinn, laine 440" ja siis kõneles haridusminister ja veel keegi. Siis tõesti esineski see ansambel, mida me peame nüüd praegu Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri eelkäijaks. Kontsert oligi kõige olulisem osa sellest esimesest saatest, nii et võib öelda, et tõesti orkestri ja raadiosünd on lahutamatult põimunud," märkis Klassikaraadio toimetaja Anne Aavik.

Kontserdil kõlavad ka heliloojate Lepo Sumera ja Arvo Pärdi teosed, kes raadiomajas pikalt helirežissööridena töötanud. ERSO juubelifestival "Sajandi pidu!" jätkub terve nädala vältel.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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