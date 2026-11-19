16. novembril jõudis ERSO juubelifestival oma kauaaegsesse proovisaali ja stuudiosse ehk Eesti Raadio 1. stuudiosse, mis oli orkestri igapäevaseks koduks 47 aastat.

Olari Eltsi juhatamisel tulid ettekandmisele Julius Fučíku, Friedrich Eberle, Julius Rietzi, Lepo Sumera, Arvo Pärd ja Raimund Kulli teosed. Õhtu kava ehitati üles kolme teema ümber.

Esmalt pöörati pilk orkestri päris esimesele kontserdile. Nii nagu saja aasta eest, alustati Julius Fučíku avamänguga "Marinarella". Kontserdi teises pooles esitas ERSO Friedrich Eberle popurrii "Wagneriana". Mõlemad teosed olid toona kavas salongorkestri seades. Seekord esitaTI "Marinarellat" orkestrile kirjutatud originaalversioonis, "Wagnerianat" aga toonases seades, nagu see võis kõlada Pika tänava väikeses, vaid 50-ruutmeetrises stuudios. Samalt ajalooliselt avakontserdilt pärineb ka Raimund Kulli looming – 1. stuudios toodi kuulajateni tema popurrii-fantaasia, mida orkester mängis viimati 1939. aasta kuulsal salvestussessioonil.

Teiseks olid fookuses ERSO puhkpillisolistid. Kontserdil astusid üles flöödi-, oboe-, klarneti-, fagoti-, metsasarve-, ja trompetirühma kontsertmeistrid. Kavas oli Julius Rietzi "Kontsertpala" puhkpillikvintetile ja orkestrile, mis kõlas Eestis tõenäoliselt esimest korda.

Kolmandaks tehti kummardus ringhäälinguga seotud heliloojatele. See raadiomaja oli aastakümneid tööpaigaks heliloojatele, kes lisaks loomingule tundsid läbi ja lõhki helipulte ning töötasid siinsamas helirežissööridena. Esmaspäeva õhtul tulid ettekandele Lepo Sumera ja Arvo Pärdi teosed