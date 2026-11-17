16. novembril jõudis ERSO juubelifestival ka oma kauaaegsesse proovisaali ja stuudiosse ehk Eesti Raadio 1. stuudiosse, kus orkestrit ette astus dirigent Olari Elts.

"ERSO juubelifestivali kontsert Eesti Raadio 1. stuudios erineb meie tavapärastest esinemistest Estonia kontserdisaalis. Kolime üheks õhtuks Kreutzwaldi tänava raadiomajja – orkestri kauaaegsesse proovisaali ja stuudiosse. Siin ei toimunud omal ajal mitte ainult proovid, vaid salvestati regulaarselt Eesti muusikat raadio fonoteeki ja heliplaatidele," selgitas Olari Elts.

Elts lisas, et selle õhtu kava on üles ehitanud kolme teema ümber. "Esmalt pöörame pilgu orkestri päris esimesele kontserdile. Nii nagu saja aasta eest, alustame Julius Fučíku avamänguga "Marinarella". Kontserdi teises pooles esitame Friedrich Eberle popurrii "Wagneriana". Mõlemad teosed olid toona kavas salongorkestri seades," ütles ta ja mainis, et seekord esitasid nad "Marinarellat" orkestrile kirjutatud originaalversioonis, "Wagnerianat" aga toonases seades, nagu see võis kõlada Pika tänava väikeses, vaid 50-ruutmeetrises stuudios. "Samalt ajalooliselt avakontserdilt pärineb ka Raimund Kulli looming – toome kuulajateni tema popurrii-fantaasia, mida orkester mängis viimati 1939. aasta kuulsal salvestussessioonil."

Ta tõi ka välja, et kontserdil olid fookuses ka ERSO puhkpillisolistid. "Kontserdil astuvad üles flöödi-, oboe-, klarneti-, fagoti-, metsasarve-, ja trompetirühma kontsertmeistrid. Kavas on Julius Rietzi "Kontsertpala" puhkpillikvintetile ja orkestrile, mis kõlab Eestis tõenäoliselt esimest korda."

"Kolmandaks teeme kummarduse ringhäälinguga seotud heliloojatele. See raadiomaja oli aastakümneid tööpaigaks heliloojatele, kes lisaks loomingule tundsid läbi ja lõhki helipulte ning töötasid siinsamas helirežissööridena, ettekandele tulevad Lepo Sumera ja Arvo Pärdi teosed," sõnas Olari Elts.