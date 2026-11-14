Neeme Järvi valiti Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu auliikmeks

Kuigi Järvi on dirigeerinud professionaalseid sümfooniaorkestreid üle maailma, on tal olnud pidev koostöö ka mitmete noorteorkestrite ning isegi harrastusorkestritega. Ta on juhatanud Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestrit (ÜENSO), Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkestrit ja teisi noortekollektiive.

13. novembri ERSO kontserdil kõlas ka Eugen Kapi Süit balletist "Kalevipoeg", millest on mitmeid osi ühendsümfooniaorkestrid laulupidudel esitanud ja ka järgmisel 2028. aasta laulupeo kõlab selle süidi 1. osa.

Eesti Sümfooniaorkestrite Liit on meie noorte- ja harrastussümfooniaorkestrite alaliit, kuhu kuulub 27 orkestrit 865 muusikuga. Seni on liidu auliikme staatuse pälvinud Mati Uffert, Eve Luha, Tonio Tamra, Jüri-Ruut Kangur, Toivo Peäske ja Kaido Otsing.