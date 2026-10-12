Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Järvi ja Randalu"

Sarja "Maestro" kontserdid on juubeliaasta puhul pühendatud ERSO peadirigentidele läbi aegade. Koguni kahel perioodil ERSO-t juhtinud maestro Neeme Järvi astus seekord lavale koos oma kauaaegse koostööpartneri, pianist Kalle Randaluga.

Kontsert tähistas pianisti 70. juubelit ja kõlas Wolfgang Amadeus Mozarti looming, mida Kalle Randalu on nimetanud oma elu suureks armastuseks. Ettekandele tulid Rondo D-duur ja Klaverikontsert F-duur, mille on Randalu koos ERSO ja Järviga jäädvustanud ka heliplaadile.

Rahvusooper Estonia noormeestekoori ja EMTA segakoori meesrühma osalusel kõlas Richard Straussi suurele orkestrile ja meeskoorile loodud "Austria". Samuti tuli kontserdil ettekandele Saksa helilooja Joachim Raffi kaunite looduspiltide sümfoonia "Sügisel".

Otseülekanne valmis koostöös Klassikaraadioga. Ülekannet Estonia kontserdisaalist vahendasid toonmeister Kaspar Karner, heliinsenerid Ats Treimaa, Anton Ventsel ja Marvin Inno ning toimetaja Kersti Inno.