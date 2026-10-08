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Festival Klaver toob Eestisse maailma tipp-pianistid ning klaverireivi

Muusika
Sten Heinoja
Sten Heinoja Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR
Muusika

13.–17. oktoobrini toimub Tallinnas 15. korda klaverifestival Klaver, mille tänavune peateema on "Elujõuline klaver". Esimest korda juhib festivali kunstilise juhina pianist Sten Heinoja.

Festivali kavas on nii soolo- ja orkestrikontserdid kui ka noortele pianistidele suunatud sündmused.

Üheks festivali peaesinejaks on ukraina pianist Vadym Kholodenko, kes esineb nii soolokavaga kui ka koos Eesti Festivaliorkestriga. Estonia kontserdisaalis kõlab tema esituses Johannes Brahmsi esimene klaverikontsert d-moll op. 15. Eesti Festivaliorkestrit dirigeerib Paavo Järvi.

Kholodenko soolokavas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis on Ferenc Liszti kontsertetüüdid ning Liszti transkriptsioon Hector Berliozi "Fantastilisest sümfooniast". Kholodenko võitis 2013. aastal 14. Van Cliburni rahvusvahelise klaverikonkursi.

Festivalil esineb ka Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. ERSO ees soleerib Briti pianist Martin James Bartlett, kes esitab Ludwig van Beethoveni viienda klaverikontserdi. Kontserti dirigeerib Austraalia dirigent Jessica Cottis. Mõlemad esinejad astuvad ERSO-ga esimest korda üles.

Noorte pianistide galakontserdil kõlavad kõik Ferenc Liszti 12 transtsendentset etüüdi. Kontsert on pühendatud Liszti surma 140. aastapäevale ning sellel osaleb 11 Eesti noort pianisti.

Fotografiskas toimub Sten Heinoja ja Johan Randvere eestvedamisel noortele pianistidele mõeldud klaveripäev. Korraldajate sõnul on selle eesmärk tuua kokku eri vanuses ja Eesti eri paikades õppivad noored pianistid.

Festivali lõpetab 17. oktoobril Estonia kontserdisaali fuajees toimuv klaverireiv, kus DJ-na astub üles Sten Heinoja.

Festival Klaver on toimunud alates 1998. aastast üle aasta. Festivali tänavune programm keskendub klaverile nii kontserdisaalis, avalikus ruumis kui ka noorte muusikute tegevuses.

Toimetaja: Karmen Rebane

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