Sõpruse tegevjuht Gert Põrk rääkis "Ringvaatele", et kino näeb inimeste saali toomisega vaeva. "Meil läheb selles suhtes väga hästi, et ligi 30 protsenti on selle aastaga publikut juurde tulnud. Teeme väga teadlikku programmi, väga tähtsal kohal on eriprogrammid, et kinokogemus oleks midagi natukene enamat kui lihtsalt üks filmivaatamine," sõnas Põrk.

Sellega seoses on laienetud ka ööklubi Hollywoodi suitsuruumidesse. Ööklubi ise teatas aasta alguses, et plaanib Hollywoodi ümber ehitada sündmuskeskuseks. Kuidas ja millisel moel jätkab ööklubi, hetkel selge pole. Ühismeedia järgi toimusid viimased peod klubis maikuus. Sõpruse kinohoone omanike esindaja ERR-i päringutele vastanud ei ole.

Sõpruse tegevjuht Gert Põrk uue kuue saanud Hollywoodi suitsuruumis Autor/allikas: ERR

"Kinohoone arhitekti eesmärk oligi, et siinpool maja oleksid hästi valgusküllased ootesaalid. Proovimegi taastada seda algupärast ruumi. Küll natukene kaasaegsemas ja omanäolisemas võtmes," rääkis Põrk.

"Oleme vanad suitsuruumi konstruktsioonid ära lammutanud, värvinud seinad ilusti roheliseks, teinud elektritöid. Näinud väga palju vaeva, et taastada originaalne põrand ning see vaev veel jätkub. Oleme selles faasis, et pool teed on käidud ja pool on minna. Peame selle ruumi sisustama, et see oleks mõnus ja hubane koht koos olemiseks," rääkis Sõpruse tegevjuht.

Ka laienduse ja uue ruumi ajendiks on Põrgi sõnul see, et kinos ei käida enam ainult filmi pärast. "Kino on ikkagi koht, kus jagada emotsioone, käia koos ja arutada ka selle üle arutada, mida sa just nägid. See on ka ruum, kus enne või pärast seanssi oma sõpradega aega veeta. Kindlasti näeme, et siin saaks korraldada ka väikeseid üritusi. Dolly Partoni mälestusseansi järel tulebki väike kantripidu," rääkis Põrk.