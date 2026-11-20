Kanuti Gildi Saalis esietendus Getriin Kotsari debüütlavastus "Atlas", mis uurib, kuidas läbi kohapõhiste mälestuste ja kogemuste saab kirjutada ümber senine ajalugu ja luua uus ideaalne ajakaart.

Lavastaja sõnul tegeletakse "Atlases" sellega, kuidas psühhogeograafilised - ehk kohapõhised mälestused ja kogemused - inimest nii isiklikul kui ka kollektiivsel tasandil mõjutavad. Lavastuse üks lähtepunkt on kaardistamine kui ajaloo talletamise kõige objektiivsem vorm.

"Ükski kaart ei saa kunagi olla neutraalne, sest inimesed loovad neid kaarte ja igal inimesel on omad mälestused, kogemused, arvamused ja ma arvan, et siin lavastuses püüame kuidagi mõtestada seda, kas ja kuidas saab üldse säilitada seda objektiivsust või neutraalsust kaardistamisel," ütles lavastaja Getriin Kotsar.

Läbi murelike mõttekäikude, argiste lugude ja pingestatud lavalise liikumise pannakse vaataja mõtlema, kust me tuleme, kus oleme ja kuhu teel oleme.

"Me alustasime enda isiklikest mälestustest, aga need on tehtud või dramaturgiliselt loodud selliseks, et võiks tekkida äratundmist nendes lugudes nii minuealistel kui ka vanematel ja noortematel. Et luua ta võimalikult ambivalentne, aga siiski piisavalt sidus ja mõjus, et tekib mingisugune tunne," ütles Kotsar.

"Atlases" astuvad kartograafidena lavale Kirte Jõesaar, Elina Soosaar ja Maria Helena Seppik. Just nende ülesanne on kirjutada möödunu ja valesti märgitud üle, teha parandusi, voolida uut narratiivi, luua kaartide kaart.

"Selles lavastuses töötame liikumispõhiselt ja tekstiga. Kasutame juba olemasolevaid tekste ja samuti enda lugusid või mälestusi. Ma arvan, et selles lavastuses lähtun ikkagi endast ja enda kogemustest, aga mingis väga kontsentreeritud etendaja vormis. Selle lavastuse puhul ruumi kaardistamine ja ruumi kogemine on teineteisega tihedalt seotud," ütles etendaja Maria Helena Seppik.

"Atlase" dramaturg on Keithy Kuuspu, kunstnik Linda Mai Kari, helikunstnik Laura Sinimäe ning valguskunstnik Kristiina Tinnu Tang. Lavastust mängitakse Kanuti Gildi saali Pühavaimu saalis veel laupäeval, 21. novembril, esmaspäeval, 23. novembril ja teisipäeval, 24. novembril.