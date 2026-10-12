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Ekspeditsiooni lavastatud lugemine toob publiku ette Kaur Kenderi kohtuistungi

Teater
Kaur Kender kohtus
Kaur Kender kohtus Autor/allikas: Rene Suurkaev / ERR
Teater

15. oktoobri õhtul toimub teatris Ekspeditsioon "Aktsioon 01. Kirjandustund riigi kulul". Lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest on esimene osa aktsioonide sarjast "Contra Bonos Mores".

Kümme ja pool aastat tagasi algas taasiseseisvunud Eesti üks kõmulisemaid kohtuprotsesse, kui Liivalaia kohtumaja uksest astus sisse kirjanik Kaur Kender, pea kohal süüdistus lapspornograafia valmistamises. Asja tuumani jõudmiseks kutsuti kohtusaali ka tunnustatud kultuurikriitikud ja kirjandusteadlased, kes oma ala ekspertidena pidid andma põhjalikud ja selged vastused üles kerkinud küsimustele.

Konkreetsete ja ühesõnaliste vastuste asemel tekkisid aga mitmeid tunde väldanud diskussioonid, mis ei keerelnud pelgalt Kenderi ja tema teose "Untitled 12" ümber, vaid lahkasid palju sügavamaid allhoovusi kunsti ja kirjanduse karjamaal. Ekspeditsiooni laval jõuavad publiku ette need arutelud tekstianalüüsi, metafooride ja kirjandus-poeetilise keele üle, kus püütakse vastata küsimustele, mida kohtusaalist väljaspool harva küsitakse.

Aktsioonide sari "Contra Bonos Mores" ("Hea moraali vastaselt") on teatri Ekspeditsiooni uus sari, mille eesmärk on liikuda kunsti, kunstnikuks olemise ja kunsti piiride mänguväljal. Trupile pakuvad huvi olukorrad, mil kunsti üle on hakatud laiemat debatti pidama ning vaja on midagi määratleda, raamistada, defineerida või millegi üle keskustelu pidada. Aktsioonide sarja tuules valmib teatris Ekspeditsioon 2027. aasta sügisel uuslavastus.

"Aktsioon 01. Kirjandustund riigi kulul"Oliver Issak, Alex Paul Pukk, Joonas Koff, Joosep Lõhmus, Uku Pokk, Clara Jantson-Köstner, Eleriin Miilman, Getriin Kotsar ja Georg Ander Sild. Aktsioon toimub Ekspeditsiooni stuudios Krulli majas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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