Peod pandi Vana-Posti 8 hoones seisma juuni alguses. Otsepa sõnul ei olnud turu hetkeseisu arvestades enam võimalik majaomanike tingimustel jätkata. Ta lisas, et protsess ei ole veel lõpetatud, klubi vara on veel ruumides sees ning ootab otsust ruumide tuleviku kohta, aga üürisuhe on läbi. Sellega jääb ära ka jaanuarikuus esitletud idee teha Hollywood ümber sündmuskeskuseks.

Ööklubi juht tõdes, et tekkinud rahaliste probleemide taga oli paljude erinevate objektiivsete asjaolude kokkulangemine, mis ulatuvad välja pandeemia aega ja mille veduriks oli ajaga muutunud tarbijakäitumine.

"Peamiselt suri meie äri aja kulgemise kätte. Noored käituvad hoopis teisiti. Neil on näpu vahel multimeediaseadeldis, kust saab kõik kätte. Suuri ööklubisid elu taristu osana pole täna enam vaja."

Oma tingimusi loob ka kinomaja ise, mille haldamist Otsepp kõige kergemaks ei pea. "Sõpruse hoone on tänaseks juba päris vana. Pompöösne ettevõtmine, kus on väga palju treppe, koridore, saale, mis ei ole seotud põhitegevusega ehk filmide näitamisega. Kõik need kõrvalruumid moodustavad maja mahust kergesti üle poole, mis kõik tuleb ümber arvestada üüri ruutmeetri hinda." Otsepp lisas, et sama kehtis ka Hollywoodi ruumide puhul: üüritavast pinnast moodustas äripind vaid 60 protsenti, ülejäänud täitsid keldrid, koridorid ja trepid.

Klubi Hollywood Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

"Ehk see üürihind, mida sa äri omanikuna leiad, et sa saaksid maksta, ei pruugi jälle kinnistu omanikule sobida," lisas Otsepp. "Kui see ärimudel 1995. aastal püsti pandi, siis ta oli väga hea ja õige. Pidas 30 aastat vastu ja lõpuks lihtsalt suri aegade muutumise tõttu."

Otsepp tõdes, et ühel hetkel oligi üürihind ööklubi pidamiseks liiga kõrge. "Kuskile sinna vahepeale jäi ka Covid, mis on selle probleemiga tugevalt seotud. Märtsis saab sellest seitse aastat. Me saime 2024. aastani rendi hambad ristis makstud ja äri aetud, aga siis hakkas turg allapoole kukkuma. Probleem kulude katmisel läks järjest suuremaks. Ühel hetkel tundus, et liigub jälle ülespoole ja klaarib olukorra ära, aga ühel hetkel me saime aru, et see ei ole nii."

"Turg vajus kokku. Kui vaadata, kui palju vähem ruutmeetreid on turul kokku ja mitte kuskil ei ole ukse taga järjekordi, siis see illustreerib tegelikult seda," lisas ta.

Otsepa sõnul sai tänavu juunis selgeks, et klubi ja majaomanike nägemused ei ühtinud. Laual oli küll variant pikendada üürilepingut ja jätkata odavama üüriga, aga see ei realiseerunud.

"Kuna majaomanik tuli kenasti vastu, siis olime selle ajani juba ajutiselt madalama üüri režiimiga töötanud, aga ühel hetkel jõudis ka omanikele kohale, et selles äris pole selline lahendus enam ajutine, vaid ongi reaalsus. See ei sobinud neile ja ma võin nendest aru saada," märkis Otsepp.

Klubi tegutsemise ajal on käibemaks tõusnud kuus protsenti. Kõige rohkem on kasvanud Otsepa sõnul aga tööjõukulu. "Tegu on tööjõumahuka ettevõtmisega. Teistmoodi ei saa, kõiki tuleb kantseldada. See on kasvanud kordades, ei saa öelda, et see oleks halb, aga see mõjutab lihtsalt väga palju. Kulupool on kasvanud kordades, mõnes aspektis isegi kümme korda, aga tulupool mõnikümmend protsenti."

Oma roll oli ka konkurentsil, mis ei toimu Otsepa hinnangul enam ainult öiste meelelahutusasutuste vahel. "Tänapäeval konkureeritakse üle turu. Omavahel konkureerivad padeliväljak ja ööklubi. Meelelahutus on täna palju laiem mõiste kui lihtsalt üks koht, kus muusika mängib, keegi laulab ja saab alkoholi juua ning tantsu lüüa. Praegu on reede õhtuti on kõik spordikeskused rahvast täis. Petaksime iseennast, kui ütleksime, et see ei ole sama asi, aga teisel kujul. Tervis on hoitud, trenn on tehtud, meel on hea, sõbrad on nähtud."

Klubi Hollywood Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Otsepp märkis, et oma väiksel moel pole ööelu kuhugi kadunud, aga Hollywoodi näitel võib rääkida asutusest, mis on tegutsenud samas kohas, sama nime all ja samas sektoris väga pikalt, kuid klubi Hollywood tähendab ja märgistab 1995. ja 2026. aastal kaht erinevat asja. "See äri on igal pool maailmas tagasi tõmmanud," lisas ta.

"Ärimudel, mis seisis püsti selle peal, et küsid piletiraha ukse peal ja baaris müüd tooteid, ei toimi täna enam, sest üleüldist majanduslikku olukorda arvestades, inflatsiooni ja elukallidust, ei taha inimene väga piletit osta, kui on ka kohti, kus ei pea piletit ostma. Lisaks on tarbimine baaris väga palju madalam kui enne. Jooke, ka mittealkohoolseid ei osteta enam samas mahus nagu vanasti. Mis on iseenesest väga tore, aga kas see kajastab täpselt ka inimeste suhet alkoholiga? Selle üle võib vaielda, aga selge on see, et ärimudel, mis selle peal püsti seisis, ei taha enam selle peal püsti seista," möönis Otsepp.

Reede õhtul teatas kino Sõpruse tegevjuht "Ringvaates", et laieneb Hollywoodi endisesse suitsuruumi. See plaan oli Otsepa sõnul õhus juba pikemat aega. "Kuna sellisel kujul suitsetamist ja üldse suitsetamist oli palju vähem, siis ühel hetkel jäi see ruum tühjaks. See ruum oli klubi üürilepingus ja arutasime pikalt, kuidas me saaks seda muuta, sest maksime üüri ruumi eest, mida päevasel ajal ei kasutata nädala jooksul kordagi ja kahel ööl nädalas ka aina vähem. Nüüd see lahenes siis nii."

Otsepp möönis, et 30 aastat peetud ööklubi ei olnud just hoone kõige otspärasem kasutamine. "On tehtud asju nii, nagu on vaja teha olnud. Tore, et kino selle ruumi nüüd korda tegi ja kenasti hoiab. Sellega on kõik õige," lisas ta.

"Mina isiklikult arvan, et seda sorti maja, koos selle opereerimise kuludega ja kõikide renoveerimisvajadustega, on maamärk, mis ei peaks kuuluma kommertsomandisse. See peaks olema mõni eelarveline allasutus linna või riigi juures. On alust arvata, et nende tegevustega, mida seal majas on võimalik teha, on seda maja pikas perspektiivis korras hoida väga keeruline. Nipsust sellest kaubamaja, lasteaeda, kirikut või apteeki teha ei saa. On terve rida ettekirjutusi, iseärasusi ja kulusid."

Küsimusele, kas klubi šansid oleks olnud praegu paremad, kui maja ei oleks erakätesse müüdud, vastas Otsepp, et arvatavasti oleks probleemid siiski samasugused. "Pigem ei oleks Hollywoodi seal juba tükk aega olnud. Küsimus on selles, et selle maja kasutus peaks olema midagi muud. Ta võiks olla kasutuses kultuurimajana, nagu kõik teised, mis on jupi kaupa üles korjatud ja korda tehtud," rääkis Otsepp ning tõi näiteks Mere kultuurikeskuse.

Otsepal ei ole hetkel ka plaani Hollywoodi kuskil mujal ellu äratada. "Turusituatsioon on selline, et lisaruutmeetritega ei ole mõistlik turule tulla. Võiks isegi öelda, et see pole vastutustundlik. Kõige põhjalt, mis minuni jõuab, on mul tõsine alus arvata, et ei mahu. Üliraske on leida ruume, mis kataksid ära kõik vajadused koos müraprobleemide ja asukohaga."

"Ööklubi Hollywood tulebki jääda mäletama nii, et kunagi olid sellised kohad, kus tuhat inimest tulid kokku, kus omavahel kohtusid erinevad inimesed väga erinevatel elualadelt ja kus juhtus uskumatuid lugusid. Tänaseks on see kõik ajalugu."

Kinomaja omanike esindaja ja haldaja Alis Möll artikli ilmumise ajaks ERR-i päringutele ei vastanud.