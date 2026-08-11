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Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

Muusika
Patarei merekindlus
Patarei merekindlus Autor/allikas: Patarei merekindluse erakogu
Muusika

Patarei merekindluses viimastel aastatel kontsert- ja peoprogrammi vedanud korraldajad teatasid, et septembri alguses toimuvad ajaloolises kompleksis viimased üritused ning edaspidi nad seal tegevust ei jätka.

"Ühelt poolt tahame, et Tallinnas oleks kohti, kus inimesed saaksid maailma tasemel artiste kuulata ja sõpradega suveõhtuid veeta, samal ajal saame aru, et teised peavad oma kodudes jällegi puhata saama. Mere ääres mängib oma rolli ka heli kandumine ning oleme jõudnud arusaamani, et selles asukohas ei ole neid kahte soovi kahjuks enam võimalik ühildada," ütles Patarei Merekindluse programmi eest vastutav Rainer Kala.

Patarei eestvedajate sõnul peegeldab nende lugu laiemat väljakutset, millega seisavad silmitsi paljud kultuuri- ja meelelahutuspaigad. "Me ei tahaks, et Tallinna niigi tagasihoidlik ööelu muutuks veel vaesemaks. Vastupidi, me usume, et linn vajab kohti, kus inimesed saavad kokku tulla, tantsida, kuulata head muusikat ja luua ühiseid mälestusi. Seetõttu võtame seda otsust kui arenguhüpet ja uue võimaluse otsimist," sõnas Kala.

Korraldaja kinnitas, et neil on soov Patareis tegutsemist jätkata, kuid selge on see, et formaat muutub. "Lisaks linnaruumi muutustele mõjutavad kultuurikorraldajaid ka laiemad ühiskondlikud trendid. Inimeste, eriti noorte, vaba aja veetmise harjumused on muutunud ning Eestis mängib olulist rolli ka ilm ja ilmaennustus, mille põhjal tehakse sageli viimase hetke otsuseid. Kui kultuurikorraldaja teeb aga iga sündmust sisuliselt kahjumi riskiga, ei ole tänane kultuurisündmuste käibemaksusüsteem kuigi motiveeriv. Me ei anna alla, kuid otsime uusi võimalusi, kuidas kvaliteetset kultuuri ja meelelahutust inimesteni tuua," selgitas ta.

Korraldajate sõnul jätkub kuni suve lõpuni programm täismahus: üles astub saksa produtsent Claptone, septembri alguses tõmbab kontsertprogrammile joone alla Nublu.

Endiselt jätkuvad Patareis ka ettevalmistused kommunismiohvrite mälestusmuuseumi avamiseks, mis peaks valmima 2027. aastaks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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