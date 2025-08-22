X!

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

Kunst
Foto: Priit Mürk/ERR
Kunst

Eesti keraamikud koos helilooja Liina Sumeraga on loonud Patarei merekindlusesse uue ja väga erilise atmosfääri oma näitusega Portselan Patareis.

Näituse kuraator ja keraamik Urmas Puhkan ütles, et aprillis esimest korda Patarei ruume vaatama tulles oli talle selge, et massiivsed võlvid pakuvad oivalist kontrasti just portselani haprusele.

"Siis saigi üleskutse keraamikutele välja käidud: et ainuke materjal, kasutage portselani ja tulete siia ja täidate selle sünge ruumi protselani valevuse, õrnuse hapruse ja selle kõige mis sellega kaasa tuleb," sõnas Puhkan.

Näituse kujundaja Kristel Saan-Soom tunnistab, et ei saanud alguses üldse aru, miks peaks näitus toimuma nii sünge looga paigas.

"Mulle meenus kümmekond aastat tagasi arhitektuuribiennaaliks Tõnu Õnnepalu poolt kirjutatud essee Majade igavikulisusest, kus ta mõtiskleb selle üle kui pikk on maja elu ja mis saab majast kui temast elu välja läheb," lausus Saan-Soom.

Surnud maja ellu äratamiseks tuleks see täita uue eluga ning vanad lood üle kirjutada. Just seda on keraamikud ka teinud.

Teosed annavad otseseid vihjeid vangla ja vabaduseiha teemale ning astuvad dialoogi niisketelt müüridelt kooruvate värvikihtide ja kohati sakraalselt mõjuvate võlvidega.

Eriline roll on helikujundusel. Peamiselt teatri- ja filmiheliloojana tuntud Liina Sumera teose aluseks on helid, mida tekitab portselan.

"Kuuleme seal meloodiaid ja hõljumisi ja klibinaid, asju, mis otseselt ja kaudselt tuleb sellest materjalist ehk siin on see ruum, see kest, seal sees see portselan, hõljub ja lebab ja suhestub sellega ja seda kõike täidab omakorda see heli, et minu meelest on see täiuslik tervik, ma olen väga rahul," ütles Puhkan.

Portselan Patareis on avatud kuni 19. septembrini ja kõigile tasuta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

22.08

Näitus Portselan Patareis sulatab kokku keraamika ja helikunsti

22.08

Galerii: Ashot Jegikjan avas Vabaduse galeriis isikunäituse "Mummuistlik rand"

22.08

Pildid: Kogo galeriis avati koostöönäitus Varssavi galeriiga

22.08

Sinijärve raamatusoovitused: ulmeantaloogias "Kuumad allikad" on iga lugu üllatus

22.08

Galerii: avapaugu saanud Saal Biennaalil jõuab publiku ette 12 lavastust

22.08

Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

22.08

Arvustus. "Kippari unerohi": otsekui meeleheitlike inimloomade tsirkus

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

21.08

Eesti muuseumid saavad hakkama, aga piletihinda praegu tõsta ei julge

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

22.08

Uue muusika reede: Tommy Cash, Doja Cat, Tanja, Florence + The Machine jt

20.08

Maria Kallastu: ma proovin võimalikult vähe muusikat kuulata

21.08

Vabaduse päevik #5: "Vabalt jooksvad märad" oli festivali kõige eksootilisem etteaste

21.08

Fotod: Vernissage galeriis avati Malle Leisi näitus "Mälestusi reisidelt"

21.08

Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

21.08

Kaks Koolibri õpikut on nomineeritud rahvusvahelisele õppematerjalide auhinnale

22.08

Arvustus. "Kippari unerohi": otsekui meeleheitlike inimloomade tsirkus

21.08

Galerii: Tartus toimus üheksandat korda linnafestival Uit

20.08

Kristo Nurmis: Tarmo Urbi vabadus ja nõukogude sotsialismi ettehooldus filmis "Päikese kodanik"

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo