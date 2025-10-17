X!

Pildid: Vaal galeriis avati Kristel Saani isikunäitus "Inimeste lõhn"

Vaal galeriis avati Kristel Saani isikunäitus
16. oktoobril avati Vaal galeriis Kristel Saani isikunäitus "Inimeste lõhn", näituse kuraator on Merilin Talumaa.

"Inimeste lõhn" kõneleb teekonnast ja sellel kogetust, mälestustest olnust ning kuidas kõik järgnev saab olla ehitatud ainult selle õlgadele. Teostest võib leida liikumist linnade, kultuuride ja maade vahel, nagu ka liikumist ajas ja vanuses, otsides kohta, kuhu võib-olla pikemalt peatuma jääda.

Kristel Saan on Eestis elav ja töötav kunstnik. Tema praktika hõlmab suuremõõtmelisi installatsioone, keraamikat, tekstiili- ja maalikunsti, fotograafiat ja videoteoseid. Saan on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas keraamika erialal. Lisaks on ta õppinud vabasid kunste Londonis Central Saint Martins'is, magistriõpingute ajal kujutavat kunsti Emily Carri Kunsti- ja Disainiülikoolis Vancouveris Kanadas ning skulptuuri Rhode Island School of Design'is Ameerika Ühendriikides.

"Inimeste lõhn" jääb Vaal gaeriis avatus kuni 15. novembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

