X!

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Kristel Saani isikunäitusel "Inimeste lõhn" Vaal galeriis on väljas kunstniku tööd väga erinevates tehnikates ja erinevatest materjalidest, alustades maalist, tekstiilist ja puidust kuni keraamika, naha ja juusteni. Kunstniku sõnul on läbi kahe korruse paigutuval näitusel alumine korrus justkui teadvuse ja ülemine alateadvuse tasand.

Näitus peegeldab tööde sügavalt isiklikku ja tunnetuslikku olemust.

"Alumine korrus on justkui teadvuse tasand ja ülemine on alateadvuse tasand. Kui siin on rahulik ja pühalik ja siit võib leida ka relikte ja tootemeid või nagu laste keeles öeldakse aardeid, siis ülemine korrus on justkui selline alateadlikkus, nagu hea hullus, kus on hästi palju kihte, nagu sa püüaksid kellelegi seletada unenägu," ütles kunstnik Kristel Saan.

Vaal galerii paigutus läbi kahe korruse annab kunstnikule võimaluse näituseruumile loovalt ja mänguliselt läheneda.

"Kui alumisel korrusel on justkui kõik suur ja helge, siis teisele korrusele lähed justkui pööningule ja pööningul on alati midagi põnevat, seal on alati natuke kitsas, seal on alati mingid asjad üksteise peal, juures või kõrval, mis tegelikult üldse üksteisesse ei puutu, ja seal on alati aardeid," ütles Saan.

Näituse kuraator Merilin Talumaa on Kristel Saaniga varasemaltki koostööd teinud nii Tallinnas kui Pariisis näituseid luues. Ta toob ennekõike välja kunstniku oskuse erinevaid tehnikaid vallata.

"Siin näitusel on näha tekstiili, keraamikat ja maali. Väga palju on kasutatud naturaalseid materjale nagu puit, nahk, inimese juuksed, ussinahk. See, kuidas ta valdab erinevaid tehnikaid, on kaasaegse kunstniku puhul üsna ainulaadne. Paljud kunstnikud paluvad teistel oma tööd produtseerida, aga Kristeliga on rõõm töötada, sest tal kõik asjad kulgevad ja tulevad nii loomulikult endal ja ta oskab sujuvalt ühelt tehnikalt teisele üle minna," ütles kuraator Merilin Talumaa.

Näitus "Inimeste lõhn" jääb Vaal galeriis avatuks 15. novembrini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

18:58

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

18:51

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

17:20

Otseülekanne homme: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

15:24

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

14:24

Galerii: Estonia kontserdisaalis algas "Arvo Pärt 90" turnee

14:05

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

12:17

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

12:16

Tallinnas esinev prantsuse pianist Lucas Debargue: usun, et parim aeg on alati kuskil eespool

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.10

Paavo Järvi: praegu Ameerikas toimuv on unistustest kaugel

11:34

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

15:24

Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

14:05

Galerii: Kumu uus näitus toob Eesti kunstiloo laste silmade kõrgusele

15.10

Suri keraamik Evi Mardna

11:03

"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

15.10

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

15.10

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

14.10

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo