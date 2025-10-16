Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

Kristel Saani isikunäitusel "Inimeste lõhn" Vaal galeriis on väljas kunstniku tööd väga erinevates tehnikates ja erinevatest materjalidest, alustades maalist, tekstiilist ja puidust kuni keraamika, naha ja juusteni. Kunstniku sõnul on läbi kahe korruse paigutuval näitusel alumine korrus justkui teadvuse ja ülemine alateadvuse tasand.

Näitus peegeldab tööde sügavalt isiklikku ja tunnetuslikku olemust.

"Alumine korrus on justkui teadvuse tasand ja ülemine on alateadvuse tasand. Kui siin on rahulik ja pühalik ja siit võib leida ka relikte ja tootemeid või nagu laste keeles öeldakse aardeid, siis ülemine korrus on justkui selline alateadlikkus, nagu hea hullus, kus on hästi palju kihte, nagu sa püüaksid kellelegi seletada unenägu," ütles kunstnik Kristel Saan.

Vaal galerii paigutus läbi kahe korruse annab kunstnikule võimaluse näituseruumile loovalt ja mänguliselt läheneda.

"Kui alumisel korrusel on justkui kõik suur ja helge, siis teisele korrusele lähed justkui pööningule ja pööningul on alati midagi põnevat, seal on alati natuke kitsas, seal on alati mingid asjad üksteise peal, juures või kõrval, mis tegelikult üldse üksteisesse ei puutu, ja seal on alati aardeid," ütles Saan.

Näituse kuraator Merilin Talumaa on Kristel Saaniga varasemaltki koostööd teinud nii Tallinnas kui Pariisis näituseid luues. Ta toob ennekõike välja kunstniku oskuse erinevaid tehnikaid vallata.

"Siin näitusel on näha tekstiili, keraamikat ja maali. Väga palju on kasutatud naturaalseid materjale nagu puit, nahk, inimese juuksed, ussinahk. See, kuidas ta valdab erinevaid tehnikaid, on kaasaegse kunstniku puhul üsna ainulaadne. Paljud kunstnikud paluvad teistel oma tööd produtseerida, aga Kristeliga on rõõm töötada, sest tal kõik asjad kulgevad ja tulevad nii loomulikult endal ja ta oskab sujuvalt ühelt tehnikalt teisele üle minna," ütles kuraator Merilin Talumaa.

Näitus "Inimeste lõhn" jääb Vaal galeriis avatuks 15. novembrini.